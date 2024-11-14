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Маліновський пояснив, коли повернеться на поле після травми

14 листопада 2024 14:41
Станіслав Костюк - Редактор
Маліновський назвав термін повернення на поле після травми
Руслан Маліновський із дружиною Роксаною. Фото: instagram.com/roksana_m7/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський прокоментував процес відновлення після травми. Футболіст може повернутися в дію раніше, ніж передбачалося спочатку.

Маліновський пояснив, яку загрозу здоров'ю несе його травма, повідомляє Champion Радіо.

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Руслан Маліновський отримав пошкодження під час матчу п'ятого туру Серії А за участю "Венеції" та "Дженоа". Команда українця програла з рахунком 0:2, а сам він вивихнув суглоб і зламав малогомілкову кістку. Футболіст переніс операцію і вже розпочав відновлення.

Коли Маліновський зможе грати

Футболіст відчував біль та дискомфорт протягом декількох тижнів після операції, проте неприємні відчуття залишились у минулому. За словами Руслана, його відновлення проходить успішно та випереджає графік. Маліновський вже працює над зміцненням гомілкостопа, а також верхніх та нижніх м'язів.

Український футболіст наступного тижня розпочне виконання кардіо вправ. Щотижня Маліновський разом із реабілітологом аналізують процес відновлення та вивчають гнучкість гомілкостопу.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський із дочкою Олівією. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Футболіст радіє, що не розірвав хрестоподібні зв'язки коліна, оскільки в такому разі сезон був би для нього закінчений. До травми Маліновський зіграв за "Дженоа" шість матчів та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров відправив назад до клубу одного з гравців команди.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до переходу до топклубу Європи.

спорт футбол Збірна України з футболу Дженоа Руслан Маліновський травма

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