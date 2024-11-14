Малиновский назвал срок возвращения на поле после травмы

Малиновский объяснил, когда вернется на поле после травмы
Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал процесс восстановления после травмы. Футболист может вернуться в строй раньше, чем предполагалось изначально.
Малиновский объяснил, какую угрозу здоровью несет его травма, сообщает Champion Радио.
Руслан Малиновский получил повреждение во время матча пятого тура Серии А с участием "Венеции" и "Дженоа". Команда украинца проиграла со счетом 0:2, а сам он вывихнул сустав и сломал малоберцовую кость. Футболист перенес операцию и уже приступил к восстановлению.
Когда Малиновский сможет играть
Футболист испытывал боль и дискомфорт в течение нескольких недель после операции, однако неприятные ощущения остались в прошлом. По словам Руслана, его восстановление проходит успешно и опережает график. Малиновский уже работает над укреплением голеностопа, а также верхних и нижних мышц.
Украинский футболист на следующей недели приступит к выполнению кардио упражнений. Каждую неделю Малиновский вместе с реабилитологом анализируют процесс восстановления и изучают гибкость голеностопа.
Футболист радуется, что не порвал крестообразные связки колена, поскольку в таком случае сезон был бы для него закончен. До травмы Малиновский сыграл за "Дженоа" шесть матчей и сделал одну результативную передачу.
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