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Малиновский объяснил, когда вернется на поле после травмы

14 ноября 2024 14:41
Станислав Костюк - Редактор
Малиновский назвал срок возвращения на поле после травмы
Руслан Малиновский с женой Роксаной. Фото: instagram.com/roksana_m7/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал процесс восстановления после травмы. Футболист может вернуться в строй раньше, чем предполагалось изначально. 

Малиновский объяснил, какую угрозу здоровью несет его травма, сообщает Champion Радио.

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Руслан Малиновский получил повреждение во время матча пятого тура Серии А с участием "Венеции" и "Дженоа". Команда украинца проиграла со счетом 0:2, а сам он вывихнул сустав и сломал малоберцовую кость. Футболист перенес операцию и уже приступил к восстановлению. 

Когда Малиновский сможет играть 

Футболист испытывал боль и дискомфорт в течение нескольких недель после операции, однако неприятные ощущения остались в прошлом. По словам Руслана, его восстановление проходит успешно и опережает график. Малиновский уже работает над укреплением голеностопа, а также верхних и нижних мышц.

Украинский футболист на следующей недели приступит к выполнению кардио упражнений. Каждую неделю Малиновский вместе с реабилитологом анализируют процесс восстановления и изучают гибкость голеностопа. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский с дочерью Оливией. Фото: instagram.com/roksana_m7/

Футболист радуется, что не порвал крестообразные связки колена, поскольку в таком случае сезон был бы для него закончен. До травмы Малиновский сыграл за "Дженоа" шесть матчей и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отправил обратно в клуб одного из игроков команды. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится до перехода в топ-клуб Европы. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Дженоа Руслан Малиновский травма

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14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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