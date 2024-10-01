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Маліновського у Дженоа замінить зірка збірної Англії

1 жовтня 2024 08:33
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дженоа шукає заміну Маліновському: може прийти колишня зірка АПЛ Деле Аллі
Руслан Маліновський після операції. Фото: instagram.com/genoacfc/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Травма українського центрального півзахисника Руслана Малиновського стурбувала головного тренера "Дженоа" Альберто Джилардіно. У команді зараз шукають заміну для гравця.

Оскільки трансферне вікно закрите, нового футболіста шукають на ринку вільних агентів, передає портал Il Secolo XIX.

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Зазначимо, що Малиновський через пошкодження, отримане у матчі з "Венецією", пропустить щонайменше чотири-п'ять місяців.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Малиновського замінить "зірка, що впала"

За інформацією джерел, на місці Маліновського розглядають зіркового 28-річного колишнього гравця "Тоттенгема" та збірної Англії Деле Аллі. Наразі футболіст перебуває у статусі вільного агента.

Аллі мав успішну кар'єру, яка раптово зазнала краху через причини, які знає лише сам гравець. Після "Тоттенгема" Деле не зміг заграти ні в "Евертоні", ні у чемпіонаті Туреччини у "Бешикташі".

Делле Алі
Делі Аллі. Фото: x.com/dele_official

За свою кар'єру Аллі провів 385 матчів, де забив 94 м'ячі і зробив 73 асисти.

Цікаво, що статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 5 млн євро. У 2018-му його трансферна вартість становила 100 млн євро.

Також на заміну Маліновського розглядався 37-річний вільний агент Антоніо Кандреву, але керівництво клубу збентежив вік гравця.

Нагадаємо, раніше у збірній України назвали склад на матчі Ліги Націй, де Маліновського замінив гравець "Шахтаря".

Також раніше захисник київського "Динамо" розповів, чому відмовився зіграти за збірну України.

Дженоа Серія А Руслан Маліновський українські легіонери (футбол) Деле Аллі

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