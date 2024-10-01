Дженоа ищет замену Малиновскому: может прийти бывшая звезда АПЛ Деле Алли

Руслан Малиновский после операции. Фото: instagram.com/genoacfc/

Травма украинского центрального полузащитника Руслана Малиновского сильно озаботила главного тренера "Дженоа" Альберто Джилардино. В команде сейчас ищут замену для игрока.

Поскольку трансферное окно закрыто, то нового футболиста ищут на рынке свободных агентов, передает портал Il Secolo XIX.

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Отметим, что Малиновский из-за повреждения, полученного в матче с "Венецией", пропустит минимум четыре-пять месяцев.

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Малиновского заменит "упавшая звезда"

По информации источников, на месте Малиновского рассматривают звездного 28-летнего бывшего игрока "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Алли имел успешную карьеру, которая в один момент рухнула из-за причин, которые знает лишь сам игрок. После "Тоттенхэма" Деле не смог заиграть ни в "Эвертоне", ни в чемпионате Турции в "Бешикташе".

Деле Алли. Фото: x.com/dele_official

За свою карьеру Алли провел 385 матчей, где забил 94 мяча и сделал 73 ассиста.

Интересно, что статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5 млн евро. В 2018-м его трансферная стоимость составляла 100 млн евро.

Также на замену Малиновского рассматривался 37-летний свободный агент Антонио Кандреву, но руководство клуба смутил возраст игрока.

Напомним, ранее в сборной Украины назвали состав на матчи Лиги Наций, где Малиновского заменил игрок "Шахтера".

Также ранее защитник киевского "Динамо" рассказал, почему отказался сыграть за сборную Украины.