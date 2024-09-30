Когда Руслан Малиновский вернется на поле после травмы — ответил Вацко

Стало известно, когда Малиновский восстановится после травмы
Сроки восстановления украинского полузащитника Руслана Малиновского будут длительными. Сейчас стало известно, когда стоит рассчитывать на появление игрока на поле.
Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил комментатор Виктор Вацко.
Когда вернется Малиновский
Комментатор, который лично хорошо общается с Малиновским, заявил, что приблизительные сроки возвращения Руслана на поле составляют четыре-пять месяцев.
На текущий момент футболисту сборной Украины уже сделали операцию, и он восстанавливается после нее. В отличие от Вацко, в "Дженоа" неготовы говорить о сроках восстановления Малиновского.
Из-за повреждения Руслан пропустит все матчи Лиги Наций, но может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.
В текущем сезоне Малиновский, который в основном является игроком ротации в "Дженоа", в шести матчах сделал одну голевую передачу.
Отметим, что серьезную травму Малиновский получил в матче чемпионата Италии против "Венеции".
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил заявкой сборной Украины, где он заменил Малиновского.
Вратарь сборной Украины в ближайшее время может стать футболистом лондонского "Челси".
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