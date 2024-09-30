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Стало відомо, коли Маліновський відновиться після травми

30 вересня 2024 20:47
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Коли Руслан Маліновський повернеться на поле після травми, відповів Вацко.
Руслан Маліновський. Фото: УАФ
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Терміни відновлення українського півзахисника Руслана Маліновського будуть тривалими. Наразі стало відомо, коли варто розраховувати на появу гравця на полі.

Про це в ефірі свого YouTube каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.

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Коментатор, який особисто добре спілкується з Маліновським, заявив, що приблизний термін повернення Руслана на поле становить чотири-п'ять місяців.

Наразі футболісту збірної України вже зробили операцію, і він відновлюється після неї. На відміну від Вацка, у "Дженоа" неготові говорити про терміни відновлення Маліновського.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський після операції. Фото: instagram.com/genoacfc/

Через пошкодження Руслан пропустить усі матчі Ліги Націй, але може допомогти збірній України у відборі до чемпіонату світу-2026.

Цього сезону Маліновський, який в основному є гравцем ротації в "Дженоа", у шести матчах зробив одну гольову передачу.

Зазначимо, що серйозну травму Маліновський зазнав у матчі чемпіонату Італії проти "Венеції".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою збірної України, де він замінив Маліновського.

Воротар збірної України найближчим часом може стати футболістом лондонського "Челсі".

футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський травма Віктор Вацко

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