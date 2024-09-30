Коли Руслан Маліновський повернеться на поле після травми, відповів Вацко.

Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Терміни відновлення українського півзахисника Руслана Маліновського будуть тривалими. Наразі стало відомо, коли варто розраховувати на появу гравця на полі.

Про це в ефірі свого YouTube каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.

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Коментатор, який особисто добре спілкується з Маліновським, заявив, що приблизний термін повернення Руслана на поле становить чотири-п'ять місяців.

Наразі футболісту збірної України вже зробили операцію, і він відновлюється після неї. На відміну від Вацка, у "Дженоа" неготові говорити про терміни відновлення Маліновського.

Руслан Маліновський після операції. Фото: instagram.com/genoacfc/

Через пошкодження Руслан пропустить усі матчі Ліги Націй, але може допомогти збірній України у відборі до чемпіонату світу-2026.

Цього сезону Маліновський, який в основному є гравцем ротації в "Дженоа", у шести матчах зробив одну гольову передачу.

Зазначимо, що серйозну травму Маліновський зазнав у матчі чемпіонату Італії проти "Венеції".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою збірної України, де він замінив Маліновського.

Воротар збірної України найближчим часом може стати футболістом лондонського "Челсі".