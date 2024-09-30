Коли Руслан Маліновський повернеться на поле після травми, відповів Вацко.

Стало відомо, коли Маліновський відновиться після травми
Терміни відновлення українського півзахисника Руслана Маліновського будуть тривалими. Наразі стало відомо, коли варто розраховувати на появу гравця на полі.
Про це в ефірі свого YouTube каналу повідомив коментатор Віктор Вацко.
Коли повернеться Маліновський
Коментатор, який особисто добре спілкується з Маліновським, заявив, що приблизний термін повернення Руслана на поле становить чотири-п'ять місяців.
Наразі футболісту збірної України вже зробили операцію, і він відновлюється після неї. На відміну від Вацка, у "Дженоа" неготові говорити про терміни відновлення Маліновського.
Через пошкодження Руслан пропустить усі матчі Ліги Націй, але може допомогти збірній України у відборі до чемпіонату світу-2026.
Цього сезону Маліновський, який в основному є гравцем ротації в "Дженоа", у шести матчах зробив одну гольову передачу.
Зазначимо, що серйозну травму Маліновський зазнав у матчі чемпіонату Італії проти "Венеції".
Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою збірної України, де він замінив Маліновського.
Воротар збірної України найближчим часом може стати футболістом лондонського "Челсі".
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