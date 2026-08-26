Маркевич попередив Мальдеру про проблему з лідерами збірної України

Збірна України перед матчем. Фото: Getty Images

Досвідчений тренер Мирон Маркевич вважає відсутність ігрової практики у низки лідерів збірної України серйозною проблемою напередодні старту Ліги націй. За його словами, особливо важливо, щоб Віктор Циганков, Михайло Мудрик та інші ключові футболісти якомога швидше визначилися зі своїм клубним майбутнім і почали регулярно грати. При цьому фахівець закликав Андреа Мальдеру вже зараз формувати команду з прицілом на чемпіонат світу.

Перший офіційний турнір під керівництвом італійця розпочнеться для України 25 вересня матчем проти Угорщини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Мирон Маркевич окремо наголосив на ситуації навколо Віктора Циганкова, Михайла Мудрика, Олександра Зінченка, Олексія Гуцуляка, Романа Яремчука, Анатолія Трубіна та Владислава Ваната. На його думку, відсутність постійної ігрової практики не дозволить футболістам і команді вийти на максимальний рівень. При цьому тренер вважає Циганкова та Мудрика системоутворюючими гравцями для національної збірної, тоді як відсутність Гуцуляка не стане критичною втратою через наявність альтернатив на його позиції.

Маркевич закликав дати шанс молодим

Говорячи про кадровий вибір, Маркевич запропонував сміливіше залучати молодих футболістів. Серед кандидатів він назвав Геннадія Синчука з "Монреаля", Яна Костенка з "Карпат" та Матвія Пономаренка. Водночас тренер зазначив, що у випадку із Зінченком ситуація складніша через серйозну травму, а Мудрику після тривалої відсутності знадобиться час, щоб повернутися на колишній рівень.

"Це проблема. Без практики гравець і команда загалом не зможуть показати свій максимум. Той самий Циганков може принести результат", — сказав Маркевич.

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Тренер також зазначив, що збірну необхідно готувати насамперед до чемпіонату світу, який він вважає головним турніром чотирирічного циклу.

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