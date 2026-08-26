Маркевич предупредил Мальдеру о проблеме с лидерами сборной Украины

Сборная Украины перед игрой. Фото: Getty Images

Опытный тренер Мирон Маркевич считает отсутствие игровой практики у ряда лидеров сборной Украины серьезной проблемой перед стартом Лиги наций. По его словам, особенно важно, чтобы Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и другие ключевые футболисты как можно быстрее определились с клубным будущим и начали регулярно играть. При этом специалист призвал Андреа Мальдеру уже сейчас строить команду с прицелом на чемпионат мира.

Первый официальный турнир под руководством итальянца стартует для Украины 25 сентября матчем против Венгрии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Мирон Маркевич отдельно отметил ситуацию вокруг Виктора Цыганкова, Михаила Мудрика, Александра Зинченко, Алексея Гуцуляка, Романа Яремчука, Анатолия Трубина и Владислава Ваната. По его мнению, отсутствие постоянной игровой практики не позволит футболистам и команде выйти на максимальный уровень. При этом тренер считает Цыганкова и Мудрика системообразующими игроками для национальной команды, тогда как отсутствие Гуцуляка не станет критической потерей из-за наличия альтернатив на его позиции.

Маркевич призвал дать шанс молодым

Говоря о кадровом выборе, Маркевич предложил смелее привлекать молодых футболистов. В числе кандидатов он назвал Геннадия Синчука из "Монреаля", Яна Костенко из "Карпат" и Матвея Пономаренко. Одновременно наставник отметил, что в случае с Зинченко ситуация сложнее из-за серьезной травмы, а Мудрику после длительного отсутствия потребуется время для возвращения на прежний уровень.

"Это проблема. Без практики игрок и команда в целом не смогут показать свой максимум. Тот же Цыганков может сделать результат", — сказал Маркевич.

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Тренер также отметил, что сборную необходимо готовить прежде всего к чемпионату мира, который считает главным турниром четырехлетнего цикла.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, с кем Ярослава Магучих будет соревноваться в финале турнира "Бриллиантовой лиги".

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