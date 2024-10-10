Маркевич назвав гравців, які стануть лідерами збірної України

Маркевич назвав гравців збірної України, які мають стати лідерами команди
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від жовтневих матчів національної команди. Фахівець вважає, що підопічні Сергія Реброва зможуть набрати бали у поєдинках проти Грузії та Чехії.
Маркевич пояснив, які футболісти мають проявити себе на полі як лідери команди, повідомляє Sport.ua.
Збірна України підходить до жовтневих матчів Ліги Націй без балів. Команда Сергія Реброва програла обидва перші поєдинки у цьому турнірі. При цьому тренерський штаб не зможе розраховувати на велику кількість травмованих футболістів, серед яких Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко та інші гравці.
Маркевич вірить у збірну України
Колишній наставник "синьо-жовтих" вважає, що підопічні Сергія Реброва перевершують у класі збірну Грузії. Але в цьому випадку багато залежатиме від настрою українських футболістів. Якщо вони зможуть продемонструвати свої найкращі якості у матчі, то здобудуть перемогу.
"Нехай Георгій Судаков доводить, що заслуговує на ігри в європейському чемпіонаті, а Артем Довбик, нарешті, продемонструє найкращі якості не лише на клубному рівні. Я вірю в українську збірну, переконаний, що вона не програє, хоча, враховуючи турнірну ситуацію, такий результат нас не влаштовує. Тому чекатимемо від наших хлопців перемоги", — заявив Маркевич.
Матч Україна — Грузія пройде у п'ятницю, 11 жовтня, о 21:45.
Нагадаємо, футболіст збірної України Руслан Маліновський гратиме в одній команді із колишньою зіркою збірної Італії.
А воротар Георгій Бущан опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу, який готовий зробити запит щодо гравця.
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