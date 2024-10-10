Маркевич назвав гравців, які стануть лідерами збірної України

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від жовтневих матчів національної команди. Фахівець вважає, що підопічні Сергія Реброва зможуть набрати бали у поєдинках проти Грузії та Чехії.

Маркевич пояснив, які футболісти мають проявити себе на полі як лідери команди, повідомляє Sport.ua.

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Збірна України підходить до жовтневих матчів Ліги Націй без балів. Команда Сергія Реброва програла обидва перші поєдинки у цьому турнірі. При цьому тренерський штаб не зможе розраховувати на велику кількість травмованих футболістів, серед яких Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко та інші гравці.

Георгій Судаков напередодні матчів. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич вірить у збірну України

Колишній наставник "синьо-жовтих" вважає, що підопічні Сергія Реброва перевершують у класі збірну Грузії. Але в цьому випадку багато залежатиме від настрою українських футболістів. Якщо вони зможуть продемонструвати свої найкращі якості у матчі, то здобудуть перемогу.

"Нехай Георгій Судаков доводить, що заслуговує на ігри в європейському чемпіонаті, а Артем Довбик, нарешті, продемонструє найкращі якості не лише на клубному рівні. Я вірю в українську збірну, переконаний, що вона не програє, хоча, враховуючи турнірну ситуацію, такий результат нас не влаштовує. Тому чекатимемо від наших хлопців перемоги", — заявив Маркевич.

Матч Україна — Грузія пройде у п'ятницю, 11 жовтня, о 21:45.

Нагадаємо, футболіст збірної України Руслан Маліновський гратиме в одній команді із колишньою зіркою збірної Італії.

А воротар Георгій Бущан опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу, який готовий зробити запит щодо гравця.