Маркевич назвал игроков, которые станут лидерами сборной Украины

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной команды. Специалист считает, что подопечные Сергея Реброва смогут набрать баллы в поединках против Грузии и Чехии.

Маркевич объяснил, какие футболисты должны проявить себя на поле как лидеры команды, сообщает Sport.ua.

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Сборная Украины подходит к октябрьским матчам Лиги Наций без очков. Команда Сергея Реброва проиграла оба первых поединка в этом турнире. При этом тренерский штаб не сможет рассчитывать на большое количество травмированных футболистов, среди которых оказались Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко и другие игроки.

Георгий Судаков накануне матчей. Фото: instagram.com/uafukraine/

Маркевич верит в сборную Украины

Бывший наставник "сине-желтых" считает, что подопечные Сергея Реброва превосходят в классе сборную Грузии. Но в данном случае многое будет зависеть от настроения украинских футболистов. Если они смогут продемонстрировать свои лучшие качества в матче, то добудут победу.

"Пусть Георгий Судаков доказывает, что заслуживает игры в европейском чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне. Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя, учитывая турнирную ситуацию, такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят победы", — заявил Маркевич.

Матч Украина — Грузия пройдет в пятницу, 11 октября, в 21:45.

Напомним, футболист сборной Украины Руслан Малиновский будет играть в одной команде с бывшей звездой сборной Италии.

А вратарь Георгий Бущан оказался в сфере интересов известного европейского клуба, который готов сделать запрос по игроку.