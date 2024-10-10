Маркевич назвал игроков, которые станут лидерами сборной Украины

Маркевич назвал игроков сборной Украины, которые должны стать лидерами команды
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от октябрьских матчей национальной команды. Специалист считает, что подопечные Сергея Реброва смогут набрать баллы в поединках против Грузии и Чехии.
Маркевич объяснил, какие футболисты должны проявить себя на поле как лидеры команды, сообщает Sport.ua.
Сборная Украины подходит к октябрьским матчам Лиги Наций без очков. Команда Сергея Реброва проиграла оба первых поединка в этом турнире. При этом тренерский штаб не сможет рассчитывать на большое количество травмированных футболистов, среди которых оказались Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко и другие игроки.
Маркевич верит в сборную Украины
Бывший наставник "сине-желтых" считает, что подопечные Сергея Реброва превосходят в классе сборную Грузии. Но в данном случае многое будет зависеть от настроения украинских футболистов. Если они смогут продемонстрировать свои лучшие качества в матче, то добудут победу.
"Пусть Георгий Судаков доказывает, что заслуживает игры в европейском чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне. Я верю в украинскую сборную, убежден, что она не проиграет, хотя, учитывая турнирную ситуацию, такой итог нас не устраивает. Поэтому будем ждать от наших ребят победы", — заявил Маркевич.
Матч Украина — Грузия пройдет в пятницу, 11 октября, в 21:45.
Напомним, футболист сборной Украины Руслан Малиновский будет играть в одной команде с бывшей звездой сборной Италии.
А вратарь Георгий Бущан оказался в сфере интересов известного европейского клуба, который готов сделать запрос по игроку.
Читайте Новини.LIVE!