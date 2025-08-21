Маркевич пояснив невдачі Полісся та дав пораду Ротаню

Руслан Ротань під час тренування. Фото: УНІАН

Житомирське "Полісся" продовжує переживати непросту серію під керівництвом Руслана Ротаня. Команда програла три останні матчі та готується до кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Екснаставник збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про перспективи "Полісся" в інтерв'ю "Українському футболу".

Суперником "вовків" стане італійська "Фіорентина", яка прийме Полісся 21 серпня. Зустріч у відповідь відбудеться тижнем пізніше, 28 серпня. Для клубу це стане найважливішим випробуванням на міжнародній арені.

Мирон Маркевич у збірній України. Фото: УНІАН

Невдачі житомирської команди викликали обговорення серед експертів. Своєю думкою поділився відомий український тренер Мирон Маркевич, який наголосив: труднощі Ротаня пов'язані не тільки з його рішеннями, а й із загальним станом справ усередині клубу.

Підтримка Ротаня

Маркевич вважає, що Ротаню потрібен час для побудови команди, як це було в "Олександрії". Він зазначив, що проблеми "Полісся" багато в чому пов'язані з клубною політикою, а не виключно з тренерським штабом.

"Я вже не раз говорив, що Руслану потрібен час. В "Олександрії" він показав, що може побудувати команду, і в "Поліссі" буде так само. Те, що там "накрутили" в клубі, до нього стосунку не має. Якщо йому довіряти й не заважати, то результати обов'язково прийдуть", — сказав Маркевич.

