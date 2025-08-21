Видео
Маркевич объяснил причины неудач Полесья при Ротане

Маркевич объяснил причины неудач Полесья при Ротане

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:37
Маркевич объяснил неудачи Полесья и дал совет Ротаню
Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УНИАН

Житомирское "Полесье" продолжает переживать непростую серию под руководством Руслана Ротаня. Команда проиграла три последних матча и готовится к квалификационному раунду Лиги конференций.

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах "Полесья" в интервью "Украинскому футболу". 

Читайте также:

Соперником "волков" станет итальянская "Фиорентина", которая примет Полесье 21 августа. Ответная встреча пройдет неделей позже, 28 августа. Для клуба это станет важнейшим испытанием на международной арене. 

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УНИАН

Неудачи житомирской команды вызвали обсуждения среди экспертов. Своим мнением поделился известный украинский тренер Мирон Маркевич, который подчеркнул: трудности Ротаня связаны не только с его решениями, но и с общим состоянием дел внутри клуба.

Поддержка Ротаня

Маркевич считает, что Ротаню необходимо время для построения команды, как это было в "Александрии". Он отметил, что проблемы "Полесья" во многом связаны с клубной политикой, а не исключительно с тренерским штабом.

"Я уже не раз говорил, что Руслану нужно время. В "Александрии" он показал, что может построить команду, и в "Полесье" будет так же. То, что там "накрутили" в клубе, к нему отношения не имеет. Если ему доверять и не мешать, то результаты обязательно придут", — сказал Маркевич. 

Напомним, ранее главный тренер "Полесья" Руслан Ротань объяснил, какая цель стоит перед командой накануне противостояния с "Фиорентиной". 

Тем временем "Динамо" готовится к важному матчу в Лиге Европы с "Маккаби", игру можно будет посмотреть в прямом эфире. 

Однако бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал "бело-синих" и игру команды при Александре Шовковском. 

спорт футбол Лига Конференций Руслан Ротань Полесье Мирон Маркевич
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
