Маркевич объяснил неудачи Полесья и дал совет Ротаню

Маркевич объяснил причины неудач Полесья при Ротане
Житомирское "Полесье" продолжает переживать непростую серию под руководством Руслана Ротаня. Команда проиграла три последних матча и готовится к квалификационному раунду Лиги конференций.
Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах "Полесья" в интервью "Украинскому футболу".
Соперником "волков" станет итальянская "Фиорентина", которая примет Полесье 21 августа. Ответная встреча пройдет неделей позже, 28 августа. Для клуба это станет важнейшим испытанием на международной арене.
Неудачи житомирской команды вызвали обсуждения среди экспертов. Своим мнением поделился известный украинский тренер Мирон Маркевич, который подчеркнул: трудности Ротаня связаны не только с его решениями, но и с общим состоянием дел внутри клуба.
Поддержка Ротаня
Маркевич считает, что Ротаню необходимо время для построения команды, как это было в "Александрии". Он отметил, что проблемы "Полесья" во многом связаны с клубной политикой, а не исключительно с тренерским штабом.
"Я уже не раз говорил, что Руслану нужно время. В "Александрии" он показал, что может построить команду, и в "Полесье" будет так же. То, что там "накрутили" в клубе, к нему отношения не имеет. Если ему доверять и не мешать, то результаты обязательно придут", — сказал Маркевич.
