Маркевич объяснил неудачи Полесья и дал совет Ротаню

Руслан Ротань во время тренировки. Фото: УНИАН

Житомирское "Полесье" продолжает переживать непростую серию под руководством Руслана Ротаня. Команда проиграла три последних матча и готовится к квалификационному раунду Лиги конференций.

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах "Полесья" в интервью "Украинскому футболу".

Реклама

Читайте также:

Соперником "волков" станет итальянская "Фиорентина", которая примет Полесье 21 августа. Ответная встреча пройдет неделей позже, 28 августа. Для клуба это станет важнейшим испытанием на международной арене.

Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УНИАН

Неудачи житомирской команды вызвали обсуждения среди экспертов. Своим мнением поделился известный украинский тренер Мирон Маркевич, который подчеркнул: трудности Ротаня связаны не только с его решениями, но и с общим состоянием дел внутри клуба.

Поддержка Ротаня

Маркевич считает, что Ротаню необходимо время для построения команды, как это было в "Александрии". Он отметил, что проблемы "Полесья" во многом связаны с клубной политикой, а не исключительно с тренерским штабом.

"Я уже не раз говорил, что Руслану нужно время. В "Александрии" он показал, что может построить команду, и в "Полесье" будет так же. То, что там "накрутили" в клубе, к нему отношения не имеет. Если ему доверять и не мешать, то результаты обязательно придут", — сказал Маркевич.

Напомним, ранее главный тренер "Полесья" Руслан Ротань объяснил, какая цель стоит перед командой накануне противостояния с "Фиорентиной".

Тем временем "Динамо" готовится к важному матчу в Лиге Европы с "Маккаби", игру можно будет посмотреть в прямом эфире.

Однако бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал "бело-синих" и игру команды при Александре Шовковском.