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Маркевич застеріг Шахтар від серйозної кадрової помилки

6 листопада 2024 17:40
Станіслав Костюк - Редактор
Маркевич розкритикував Шахтар через трансферну політику
Мирон Маркевич у збірній України. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував проблему, яка назріла у донецькому "Шахтарі". Досвідчений фахівець не розуміє, чому "гірники" не хочуть продати одного із лідерів команди.

Маркевич дав пораду всім талановитим гравцям з УПЛ, повідомляє "Український футбол".

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Понад рік тому з'явилися перші чутки про інтерес закордонних клубів до півзахисника збірної України Георгія Судакова. Екснаставник "синьо-жовтих" Мирон Маркевич вважає, що донецький "Шахтар" має продати свого вихованця, якщо клуб має вигідну пропозицію з Європи.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Маркевич похвалив Судакова

Досвідчений тренер вважає півзахисника "Шахтаря" найкращим футболістом Прем'єр-ліги за підсумками жовтня 2024 року. Маркевич вважає, що Судаков давно переріс на рівень чемпіонату України. Наставник сподівається, що "Шахтар" продасть гравця якнайшвидше.

Мирон Маркевич заявив, що всі талановиті українські футболісти мають виступати у Європі. Причому йдеться про найсильніші чемпіонати континенту, а не внутрішні турніри Греції чи Угорщини.

У сезоні 2024/2025 Судаков зіграв за "Шахтар" 15 поєдинків у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх назвала найбільшу несправедливість у спорті.

Форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах може перейти до "Барселони" на правах вільного агента.

футбол ФК Шахтар спорт Георгій Судаков Мирон Маркевич

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