Маркевич раскритиковал Шахтер из-за трансферной политики

Мирон Маркевич в сборной Украины. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал проблему, которая назрела в донецком "Шахтере". Опытный специалист не понимает, почему "горняки" не хотят продать одного из лидеров команды.

Маркевич дал совет всем талантливым игрокам из УПЛ, сообщает "Украинский футбол".

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Больше года назад появились первые слухи об интересе зарубежных клубов к полузащитнику сборной Украины Георгию Судакову. Экс-наставник "сине-желтых" Мирон Маркевич считает, что донецкий "Шахтер" должен продать своего воспитанника, если у клуба есть выгодные предложение из Европы.

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Маркевич похвалил Судакова

Опытный тренер считает полузащитника "Шахтера" лучшим футболистом Премьер-лиги по итогам октября 2024 года. Маркевич считает, что Судаков давно перерос уровень чемпионата Украины. Наставник надеется, что "Шахтер" продаст игрока как можно быстрее.

Мирон Маркевич заявил, что все талантливые украинские футболисты должны выступать в Европе. Причем речь идет о сильнейших чемпионатах континента, а не внутренних турнирах Греции или Венгрии.

В сезоне 2024/2025 Судаков сыграл за "Шахтер" 15 поединков во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

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