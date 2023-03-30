Марусяк встановив новий рекорд у стрибках з трампліну

Український спортсмен побив власний рекорд

Український спортсмен Євген Марусяк встановив новий національний рекорд у стрибках з трампліну. Стрибун показав результат у 211 метрів у словенській Планіці й, таким чином, перевершив власне досягнення за 29 січня цього року.

Попередній здобуток Марусяка у польотах на лижах становив 210 метрів, повідомляє Sport.ua.

Підсумки кваліфікації

Завдяки новому результату українець пройшов відбір до особистого турніру на фінальному етапі Кубка світу в словенській Планіці. Євген посів 30-те місце разом з італійцем Алексом Інсамом.

До слова, інший українець, Віталій Калініченко, не взяв участь у кваліфікації через дискомфорт у коліні.

Переможцем відбору став словенець Анже Ланішек з досягненням у 239 метрів. Він залишив позаду Тімі Зайца і Домена Превца.

Нагадаємо, колишня перша ракетка України Еліна Світоліна обрала незвичайний варіант продовження кар'єри.

Донецький "Шахтар" планує посилити склад ще одним бразильським легіонером. Український клуб хоче запросити молоду зірку "Васку да Гама".