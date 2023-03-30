"Шахтар" та "Мілан" хочуть підписати молоду бразильську зірку футболу
Донецький "Шахтар" планує посилити склад ще одним бразильським легіонером. Український клуб хоче запросити молоду зірку "Васку да Гама".
Футболістом цікавиться ще й італійський "Мілан", повідомляє Globo Esporte.
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Вісімнадцятирічний форвард Егінальдо близький до звільнення з "Васку да Гама". Він проводить у клубі з Ріо-де-Жанейро другий рік, але вже встиг голосно заявити про себе.
Пропозиція від "Шахтаря"
Результативний та швидкий футболіст уже отримав виклик до молодіжної збірної Бразилії. На нього звернули увагу клуби за межами країни.
Одним із таких клубів став донецький "Шахтар". Керівництво "гірників" запропонувало "Васку да Гама" два мільйони євро, але отримало відмову. Бразильці хочуть за свого гравця втричі більше. Але навряд чи це зупинить "Шахтар". До речі, у складі "Васку" виступає колишній футболіст "гірників" Алекс Тейшейра.
Ще одним серйозним претендентом на Егінальдо є італійський "Мілан". Контракт футболіста із бразильським клубом діє до 2027 року.
Нагадаємо, названий найоплачуваніший футболіст Франції, і це стало сюрпризом.
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