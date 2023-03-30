Шахтер и Милан хотят подписать молодую бразильскую звезду

Форвард молодежной сборной Бразилии может переехать в Украину

Донецкий "Шахтер" планирует усилить состав еще одним бразильским легионером. Украинский клуб хочет пригласить молодую звезду "Васку да Гама".

Футболистом интересуется еще и итальянский "Милан", сообщает Globo Esporte.

Восемнадцатилетний форвард Эгинальдо близок к уходу из "Васку да Гама". Он проводит в клубе из Рио-де-Жанейро второй год, но уже успел громко заявить о себе.

Предложение от "Шахтера"

Результативный и быстрый футболист уже получил вызов в молодежную сборную Бразилии. На него обратили внимание клубы за пределами страны.

Одним из таких клубов стал донецкий "Шахтер". Руководство "горняков" предложило "Васку да Гама" два миллиона евро, но получило отказ. Бразильцы хотят за своего игрока в три раза больше. Но вряд ли это остановит "Шахтер". Кстати, в составе "Васку" выступает бывший футболист "горняков" Алекс Тейшейра.

Еще одним серьезным претендентом на Эгинальдо является итальянский "Милан". Контракт футболиста с бразильским клубом действует до 2027 года.

Напомним, назван самый высокооплачиваемый футболист Франции, и это стало сюрпризом.

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