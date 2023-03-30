Марусяк установил новый рекорд в прыжках с трамплина

Украинский спортсмен побил собственный рекорд

Украинский спортсмен Евгений Марусяк установил новый национальный рекорд по прыжкам с трамплина. Прыгун показал результат в 211 метров в словенской Планике и, таким образом, превзошел собственное достижение за 29 января этого года.

Предыдущий показатель Марусяка в полетах на лыжах составлял 210 метров, сообщает Sport.ua.

Итоги квалификации

Благодаря новому результату украинец прошел отбор на личный турнир финального этапа Кубка мира в словенской Планике. Евгений занял 30-е место вместе с итальянцем Алексом Инсамом.

К слову, другой украинец, Виталий Калиниченко, не принял участие в квалификации из-за дискомфорта в колене.

Победителем отбора стал словенец Анже Ланишек с достижением в 239 метров. Он оставил позади Тими Зайца и Домена Превца.

Напомним, бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина избрала необычный вариант продолжения карьеры.

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