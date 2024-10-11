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Матч Україна — Чехія розсудить скандальний іспанський арбітр

11 жовтня 2024 16:05
Станіслав Костюк - Редактор
Україна — Чехія — відомо, який суддя працюватиме на матчі
Гільєрмо Квадра (ліворуч) у матчі чемпіонату Іспанії. Фото: Reuters/Susana Vera
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграє із Чехією. Команда Сергія Реброва вже знає ім'я арбітра, який розсудить цей поєдинок.

У "синьо-жовтих" із цим рефері пов'язані не найкращі спогади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у польському місті Вроцлав із національною командою Чехії. О 21:45 за київським часом суперників виведе на поле стадіону "Тарчинські Арена" 40-річний головний суддя Гільєрмо Квадра.

Михайло Мудрік та Георгій Судаков
Георгій Судаков та Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що відомо про арбітра

Рефері належить в іспанській суддівській школі, до представників якої багато клубів та національних команд часто висувають претензії. На роботу Квадри подавали скарги й "Реал", і "Барселона".

Гільєрмо Квадра вже працював на матчі збірної України. Він був четвертим рефері під час поєдинку кваліфікації на Євро-2024, у якому "синьо-жовті" зіграли внічию з Італією (0:0). На останніх хвилинах цього матчу головний суддя Хесус Хіль Мансано не призначив пенальті у ворота "скуадри адзурри" за порушення правил проти Михайла Мудрика.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик зацікавив клуби з Німеччини та Франції.

А італійська "Дженоа" не стала пропонувати контракт ще одному українському півзахиснику, який мав замінити травмованого Руслана Маліновського.

спорт футбол Збірна України з футболу судді Ліга Націй Збірна Чехії

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