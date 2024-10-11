Україна — Чехія — відомо, який суддя працюватиме на матчі

Гільєрмо Квадра (ліворуч) у матчі чемпіонату Іспанії. Фото: Reuters/Susana Vera

У рамках четвертого туру Ліги Націй збірна України зіграє із Чехією. Команда Сергія Реброва вже знає ім'я арбітра, який розсудить цей поєдинок.

У "синьо-жовтих" із цим рефері пов'язані не найкращі спогади, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 14 жовтня, збірна України зіграє у польському місті Вроцлав із національною командою Чехії. О 21:45 за київським часом суперників виведе на поле стадіону "Тарчинські Арена" 40-річний головний суддя Гільєрмо Квадра.

Георгій Судаков та Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що відомо про арбітра

Рефері належить в іспанській суддівській школі, до представників якої багато клубів та національних команд часто висувають претензії. На роботу Квадри подавали скарги й "Реал", і "Барселона".

Гільєрмо Квадра вже працював на матчі збірної України. Він був четвертим рефері під час поєдинку кваліфікації на Євро-2024, у якому "синьо-жовті" зіграли внічию з Італією (0:0). На останніх хвилинах цього матчу головний суддя Хесус Хіль Мансано не призначив пенальті у ворота "скуадри адзурри" за порушення правил проти Михайла Мудрика.

Нагадаємо, форвард збірної України Артем Довбик зацікавив клуби з Німеччини та Франції.

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