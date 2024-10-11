Украина — Чехия — известно, какой судья будет работать на матче

Матч Украина — Чехия рассудит скандальный испанский арбитр
В рамках четвертого тура Лиги Наций сборная Украины сыграет с Чехией. Команда Сергея Реброва уже знает имя арбитра, который рассудит этот поединок.
У "сине-желтых" с этим рефери связаны не лучшие воспоминания, сообщает портал Новини.LIVE.
В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет в польском городе Вроцлав с национальной командой Чехии. В 21:45 по киевскому времени соперников выведет на поле стадиона "Тарчински Арена" 40-летний главный судья Гильермо Куадра.
Что известно об арбитре
Рефери принадлежит в испанской судейской школе, к представителям которой многие клубы и национальные команды часто предъявляют претензии. На работу Куадры подавали жалобы и "Реал", и "Барселона".
Гильермо Куадра уже работал на матче сборной Украины. Он был четвертым рефери во время поединка квалификации на Евро-2024, в котором "сине-желтые" сыграли вничью с Италией (0:0). На последних минутах того матча главный судья Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти в ворота "скуадры адзурры" за нарушение правил против Михаила Мудрика.
Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик заинтересовал клубы из Германии и Франции.
А итальянская "Дженоа" не стала предлагать контракт еще одному украинскому полузащитнику, который должен был заменить травмированного Руслана Малиновского.
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