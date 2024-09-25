Мбаппе не гратиме за Реал через проблеми зі здоров'ям

Кіліан Мбаппе у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" здобув складну перемогу над "Алавесом" у чемпіонаті Іспанії. Наприкінці матчу столична команда пропустила два голи, але здобула три бали.

У цьому поєдинку "королівський клуб" втратив одну зі своїх головних зірок, повідомляє The Athletic.

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У матчі сьомого туру іспанської Ла-Ліги Кіліан Мбаппе зазнав травми. Французький форвард мадридського "Реала" пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього забій стегнового біцепса лівої ноги.

Кіліан Мбаппе бореться із суперником. Фото: Reuters/Juan Medina

Коли Мбаппе повернеться на поле

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті замінив Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині матчу з "Алавесом". В іспанській команді не форсуватимуть відновлення футболіста. Француз може пропустити три тижні.

Мбаппе не допоможе "Реалу" у найближчих матчах. На команду Карло Анчелотті чекають непрості поєдинки з "Атлетіко" та "Вільярреалом" в Іспанії, а також з "Ліллем" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, відомий український футболіст пропустить щонайменше місяць через нову травму.

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