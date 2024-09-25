Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мбаппе не зможе грати за Реал через проблеми зі здоров'ям arrow

Мбаппе не зможе грати за Реал через проблеми зі здоров'ям

25 вересня 2024 15:31
Сергій Романчук - Редактор
Мбаппе не гратиме за Реал через проблеми зі здоров'ям
Кіліан Мбаппе у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina
Сергій Романчук - Редактор

Мадридський "Реал" здобув складну перемогу над "Алавесом" у чемпіонаті Іспанії. Наприкінці матчу столична команда пропустила два голи, але здобула три бали.

У цьому поєдинку "королівський клуб" втратив одну зі своїх головних зірок, повідомляє The Athletic.

Читайте також:

У матчі сьомого туру іспанської Ла-Ліги Кіліан Мбаппе зазнав травми. Французький форвард мадридського "Реала" пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього забій стегнового біцепса лівої ноги.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе бореться із суперником. Фото: Reuters/Juan Medina

Коли Мбаппе повернеться на поле

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті замінив Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині матчу з "Алавесом". В іспанській команді не форсуватимуть відновлення футболіста. Француз може пропустити три тижні.

Мбаппе не допоможе "Реалу" у найближчих матчах. На команду Карло Анчелотті чекають непрості поєдинки з "Атлетіко" та "Вільярреалом" в Іспанії, а також з "Ліллем" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, відомий український футболіст пропустить щонайменше місяць через нову травму.

Іспанська "Жирона" розірвала контракт з українським півзахисником, який безкоштовно змінив клуб.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:26 ТЦК подав у розшук — що робити військовозобов'язаному громадянину

14:59 Подоляк пояснив, як запобігти ударам окупантів по українських АЕС

14:57 Кому в Одесі платять 50 тисяч — названі найдорожчі вакансії

14:56 Удар по Харкову — під завалами будинку знайшли тіло жінки

14:54 Покарання за підпал сухостою — на яку суму можуть оштрафувати паліїв

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:26 ТЦК подав у розшук — що робити військовозобов'язаному громадянину

14:59 Подоляк пояснив, як запобігти ударам окупантів по українських АЕС

14:57 Кому в Одесі платять 50 тисяч — названі найдорожчі вакансії

14:56 Удар по Харкову — під завалами будинку знайшли тіло жінки

14:54 Покарання за підпал сухостою — на яку суму можуть оштрафувати паліїв

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені