Мбаппе не будет играть за Реал из-за проблем со здоровьем

Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" одержал сложную победу над "Алавесом" в чемпионате Испании. В конце матча столичная команда пропустила два гола, но завоевала три балла.

В этом поединке "королевский клуб" потерял одну из своих главных звезд, сообщает The Athletic.

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В матче седьмого тура испанской Ла Лиги Килиан Мбаппе получил травму. Французский форвард мадридского "Реала" прошел медицинское обследование, которое выявило у него ушиб бедренного бицепса левой ноги.

Килиан Мбаппе борется с соперником. Фото: Reuters/Juan Medina

Когда Мбаппе вернется на поле

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заменил Килиана Мбаппе на 80-й минуте матча с "Алавесом". В испанской команде не будут форсировать восстановление футболиста. Француз может пропустить три недели.

Мбаппе не поможет "Реалу" в ближайших матчах. Команду Карло Анчелотти ожидают непростые поединки с "Атлетико" и "Вильярреалом" в Испании, а также с "Лиллем" в Лиге чемпионов.

Напомним, известный украинский футболист пропустит как минимум месяц из-за новой травмы.

Испанская "Жирона" расторгла контракт с украинским полузащитником, который бесплатно сменил клуб.