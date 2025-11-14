Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мбаппе порівняв себе з Роналду після матчу Франції над Україною

Мбаппе порівняв себе з Роналду після матчу Франції над Україною

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:10
Оновлено: 11:57
Мбаппе оцінив гру збірної України і порівняв себе з Роналду
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе присвятив перемогу над Україною (4:0) у відборі на Кубок Світу жертвам теракту 2015 року в Парижі. Форвард записав на свій рахунок два голи.

Мбаппе розповів про Францію, Україну та рекорди результативності в інтерв'ю RMC Sport.

Реклама
Читайте також:

Кіліан Мбаппе зізнався, що відчуває гордість після перемоги збірної Франції над Україною. Він заявив, що не слід забувати про моменти радості та щастя від гри національної команди та присвятив результат поєдинку співвітчизникам, які постраждали від терористичних атак у Парижі 13 грудня 2015 року.

Україна, голи та Кріштіану Роналду

Мбаппе заявив, що в першому таймі його команді було важко створювати моменти, але вони все одно регулярно виникали біля воріт Анатолія Трубіна. Форвард вважає, що команда Сергія Реброва добре оборонялася, але після перерви господарі поля збільшили темп та зуміли домогтися свого.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе став автором дубля. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Капітан збірної Франції забив уже 400 голів у кар'єрі. При цьому він вважає, що необхідно подвоїти цей показник, щоб залишитися в пам'яті вболівальників та історії футболу. Кіліан Мбаппе поки що не прагне рекорду Кріштіану Роналду, але теж хоче одного разу стати автором 1000 гола в кар'єрі. Француз пояснив, що ставить перед собою тільки найвищі цілі.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду встановив неприємне досягнення у збірній Португалії.

А збірна України з футзалу зламала опір французів та забила супернику одразу три голи.

футбол Збірна України з футболу Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації