Мбаппе оцінив гру збірної України і порівняв себе з Роналду

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе присвятив перемогу над Україною (4:0) у відборі на Кубок Світу жертвам теракту 2015 року в Парижі. Форвард записав на свій рахунок два голи.

Мбаппе розповів про Францію, Україну та рекорди результативності в інтерв'ю RMC Sport.

Реклама

Читайте також:

Кіліан Мбаппе зізнався, що відчуває гордість після перемоги збірної Франції над Україною. Він заявив, що не слід забувати про моменти радості та щастя від гри національної команди та присвятив результат поєдинку співвітчизникам, які постраждали від терористичних атак у Парижі 13 грудня 2015 року.

Україна, голи та Кріштіану Роналду

Мбаппе заявив, що в першому таймі його команді було важко створювати моменти, але вони все одно регулярно виникали біля воріт Анатолія Трубіна. Форвард вважає, що команда Сергія Реброва добре оборонялася, але після перерви господарі поля збільшили темп та зуміли домогтися свого.

Кіліан Мбаппе став автором дубля. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Капітан збірної Франції забив уже 400 голів у кар'єрі. При цьому він вважає, що необхідно подвоїти цей показник, щоб залишитися в пам'яті вболівальників та історії футболу. Кіліан Мбаппе поки що не прагне рекорду Кріштіану Роналду, але теж хоче одного разу стати автором 1000 гола в кар'єрі. Француз пояснив, що ставить перед собою тільки найвищі цілі.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду встановив неприємне досягнення у збірній Португалії.

А збірна України з футзалу зламала опір французів та забила супернику одразу три голи.