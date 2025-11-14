Видео
Україна
Мбаппе сравнил себя с Роналду после победы Франции над Украиной

Мбаппе сравнил себя с Роналду после победы Франции над Украиной

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:10
обновлено: 11:10
Мбаппе оценил игру сборной Украины и сравнил себя с Роналду
Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе посвятил победу над Украиной (4:0) в отборе на Кубок Мира жертвам теракта 2015 года в Париже. Форвард записал на свой счет два гола. 

Мбаппе рассказал о Франции, Украине и рекордах результативности в интервью RMC Sport

Килиан Мбаппе признался, что испытывает гордость после победы сборной Франции над Украиной. Он заявил, что не следует забывать о моментах радости и счастья от игры национальной команды и посвятил результат поединка соотечественникам, которые пострадали от террористических атак в Париже 13 декабря 2015 года. 

Украина, голы и Криштиану Роналду

Мбаппе заявил, что в первом тайме его команде было тяжело создавать моменты, но они все равно регулярно возникали у ворот Анатолия Трубина. Форвард считает, что команда Сергея Реброва хорошо оборонялась, но после перерыва хозяева поля увеличили темп и сумели добиться своего. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе стал автором дубля. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Капитан сборной Франции забил уже 400 голов в карьере. При этом он считает, что необходимо удвоить этот показатель, чтобы остаться в памяти болельщиков и истории футбола. Килиан Мбаппе пока не стремится к рекорду Криштиану Роналду, но тоже хочет однажды стать автором 1000 гола в карьере. Француз объяснил, что ставит перед собой только самые высокие цели. 

Напомним, ранее Криштиану Роналду установил неприятное достижение в сборной Португалии. 

А сборная Украины по футзалу сломила сопротивление французов и забила сопернику сразу три гола. 

футбол Сборная Украины по футболу Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
