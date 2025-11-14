Мбаппе оценил игру сборной Украины и сравнил себя с Роналду

Мбаппе сравнил себя с Роналду после победы Франции над Украиной
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе посвятил победу над Украиной (4:0) в отборе на Кубок Мира жертвам теракта 2015 года в Париже. Форвард записал на свой счет два гола.
Мбаппе рассказал о Франции, Украине и рекордах результативности в интервью RMC Sport.
Килиан Мбаппе признался, что испытывает гордость после победы сборной Франции над Украиной. Он заявил, что не следует забывать о моментах радости и счастья от игры национальной команды и посвятил результат поединка соотечественникам, которые пострадали от террористических атак в Париже 13 декабря 2015 года.
Украина, голы и Криштиану Роналду
Мбаппе заявил, что в первом тайме его команде было тяжело создавать моменты, но они все равно регулярно возникали у ворот Анатолия Трубина. Форвард считает, что команда Сергея Реброва хорошо оборонялась, но после перерыва хозяева поля увеличили темп и сумели добиться своего.
Капитан сборной Франции забил уже 400 голов в карьере. При этом он считает, что необходимо удвоить этот показатель, чтобы остаться в памяти болельщиков и истории футбола. Килиан Мбаппе пока не стремится к рекорду Криштиану Роналду, но тоже хочет однажды стать автором 1000 гола в карьере. Француз объяснил, что ставит перед собой только самые высокие цели.
