Мбаппе та ПСЖ висунули один одному взаємні звинувачення

Кіліан Мбаппе та тренер Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

Зірковий форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе опинився в епіцентрі серйозного скандалу. Футболіста можуть звинуватити у тяжкому злочині.

Мбаппе звинуватили у згвалтуванні, повідомляє Le Parisien.

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Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

"Реал" та "ПСЖ" відреагували на скандал

Влітку 2024 року Кіліан Мбаппе безкоштовно приєднався до "Реала" на правах вільного агента. Він досі не забив жодного м'яча за іспанську команду, якщо не брати до уваги пенальті.

Сам Мбаппе вважає, що звинувачення проти нього було висунуто з ініціативи "ПСЖ", колишнього клубу форварда. Він позивається до парижан і вимагає виплатити 55 млн євро, які "ПСЖ" заборгував йому за контрактом. Фактично Кіліан звинуватив французький клуб і заявив, що не завдав шкоди нікому.

У "ПСЖ" спростували можливу причетність до справи проти Мбаппе. Тим часом у "Реалі" почали прибирати зображення Кіліана з рекламних постерів. Клуб намагається абстрагуватись від скандалу.

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