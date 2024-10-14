Алаба може завершити кар'єру через сильний біль у коліні

Зірка Реала готується завершити кар'єру через травму — про кого йдеться
Капітан збірної Австрії Давид Алаба може завершити кар'єру у 32 роки. Травма захисника виявилася серйознішою, ніж спочатку передбачалося.
Алаба не може позбутися сильних болів у коліні, повідомляє Onda Cero.
Захисник мадридського "Реалу" Давид Алаба не вийде на поле найближчим часом. Футболіст отримав травму у 2023 році. Очікувалося, що він зможе повернутися в дію у листопаді 2024 року, проте футболіст зіткнувся з ускладненнями.
Що відбувається з гравцем
Давид Алаба має серйозну травму коліна. Під час відновлення футболіста у нього з'явився сильний біль у нозі. Лікарі констатували руйнування хряща, через що кістки почали тертися один за одним.
Зараз медичний штаб "Реала" намагається розв'язувати проблему. Однак поки що ніхто не може дати гарантії того, що Алаба повністю відновиться. Не виключено, що австрійському футболістові доведеться завершити кар'єру.
Алаба перейшов у "Реал" із "Баварії" влітку 2021 року. Він підписав із мадридським клубом контракт на п'ять років.
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