Алаба може завершити кар'єру через сильний біль у коліні

Давид Алаба (праворуч) та Джуд Беллінгем. Фото: instagram.com/davidalaba/

Капітан збірної Австрії Давид Алаба може завершити кар'єру у 32 роки. Травма захисника виявилася серйознішою, ніж спочатку передбачалося.

Алаба не може позбутися сильних болів у коліні, повідомляє Onda Cero.

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Захисник мадридського "Реалу" Давид Алаба не вийде на поле найближчим часом. Футболіст отримав травму у 2023 році. Очікувалося, що він зможе повернутися в дію у листопаді 2024 року, проте футболіст зіткнувся з ускладненнями.

Що відбувається з гравцем

Давид Алаба має серйозну травму коліна. Під час відновлення футболіста у нього з'явився сильний біль у нозі. Лікарі констатували руйнування хряща, через що кістки почали тертися один за одним.

Давид Алаба дивиться матч "Реала". Фото: instagram.com/davidalaba/

Зараз медичний штаб "Реала" намагається розв'язувати проблему. Однак поки що ніхто не може дати гарантії того, що Алаба повністю відновиться. Не виключено, що австрійському футболістові доведеться завершити кар'єру.

Алаба перейшов у "Реал" із "Баварії" влітку 2021 року. Він підписав із мадридським клубом контракт на п'ять років.

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