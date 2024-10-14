Алаба может завершить карьеру из-за сильной боли в колене

Давид Алаба (справа) и Джуд Беллингем. Фото: instagram.com/davidalaba/

Капитан сборной Австрии Давид Алаба может завершить карьеру в 32 года. Травма защитника оказалась более серьезной, чем изначально предполагалось.

Алаба не может избавиться от сильных болей в колене, сообщает Onda Cero.

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не выйдет на поле в ближайшее время. Футболист получил травму в 2023 году. Ожидалось, что он сможет вернуться в строй в ноябре 2024 года, однако футболист столкнулся с осложнениями.

Что происходит с игроком

У Давида Алабы серьезная травма колена. Во время восстановления футболиста у него появились сильные боли в ноге. Врачи констатировали разрушение хряща, из-за чего кости начали тереться друг о друга.

Давид Алаба смотрит матч "Реала". Фото: instagram.com/davidalaba/

В настоящее время медицинский штаб "Реала" пытается решить возникшую проблему. Однако пока никто не может дать гарантии того, что Алаба полностью восстановится. Не исключено, что австрийскому футболисту придется завершить карьеру.

Алаба перешел в "Реал" из "Баварии" летом 2021 года. Он подписал с мадридским клубом контракт на пять лет.

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