Мбаппе и ПСЖ предъявили друг другу взаимные обвинения

Килиан Мбаппе и тренер Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в эпицентре серьезного скандала. Футболиста могут предъявить обвинение в тяжком преступлении.

Мбаппе обвинили в изнасиловании, сообщает Le Parisien.

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Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

"Реал" и "ПСЖ" отреагировали на скандал

Летом 2024 года Килиан Мбаппе бесплатно присоединился к "Реалу" на правах свободного агента. Он до сих пор не забил ни одного мяча за испанскую команду, если не считать пенальти.

Сам Мбаппе считает, что обвинение против него было выдвинуто по инициативе "ПСЖ", бывшего клуба форварда. Он судится с парижанами и требует выплатить 55 млн евро, которые "ПСЖ" задолжал ему по контракту. Фактически Килиан обвинил французский клуб и заявил, что не причинял никому вреда.

В "ПСЖ" опровергли возможную причастность к делу против Мбаппе. Тем временем в "Реале" стали убирать изображение Килиана с рекламных постеров. Клуб пытается абстрагироваться от скандала.

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