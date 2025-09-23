Відео
Головна Спорт Медалістка ЧС із дзюдо відмовилася виступати за Україну

Медалістка ЧС із дзюдо відмовилася виступати за Україну

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:44
Ще одна відома українська спортсменка змінила громадянство
Єлизавета Литвиненко на Олімпіаді в Парижі. Фото: instagram.com/lizajudo/

Однією з головних подій цієї осені став перехід бронзової медалістки чемпіонату світу-2022 Єлизавети Литвиненко під прапор іншої країни. Перспективна 21-річна дзюдоїстка більше не виступатиме за збірну України й найближчим часом дебютує у складі команди ОАЕ.

Для українського спорту це відчутна втрата, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Єлизавета Литвиненко за останні роки завоювала шість медалей великих турнірів і на Олімпіаді в Парижі-2024 стала найкращою серед українських дзюдоїстів, посівши сьоме місце. Її результат розглядався як заділ на майбутні успіхи в міжнародних змаганнях.

Елизавета Литвиненко
Єлизавета Литвиненко під час поєдинку. Фото: instagram.com/lizajudo/

Ситуацію погіршив бойкот Україною міжнародних стартів, де беруть участь представники Росії та Білорусі під державними прапорами. Через цю позицію національна команда вже пропустила кілька чемпіонатів світу, що обмежило можливості для зростання спортсменів та знизило конкуренцію всередині збірної.

Масовий відтік дзюдоїстів з України

Литвиненко стала не єдиною, хто залишив національну команду. В останні місяці спортивне громадянство змінили ще кілька молодих талантів — Іларія та Ігор Цуркан, а також Олексій Болдирєв. Тепер вони виступають за Словенію та Польщу, скориставшись ситуацією з бойкотом.

Федерація дзюдо України підтвердила рішення Литвиненка та повідомила, що за домовленістю з ОАЕ українські спортсмени зможуть брати участь у турнірах Grand Slam в Абу-Дабі у 2026-2028 роках. Однак для національної команди це не компенсує втрату однієї з найяскравіших представниць збірної.

Нагадаємо, раніше стала відома реакція гравця збірної Іспанії Ламіна Ямаля на те, що не він став володарем трофея ЗМ-2025.

УЄФА розглядає варіант про повернення київського "Динамо" в Лігу Європи через проблеми з іншим учасником змагання.

спорт громадянство Єлизавета Литвиненко Дзюдо Збірна України з дзюдо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
