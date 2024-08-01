Олімпіада 2024 — українська дзюдоїстка Литвиненко програла китайській спортсменці

Українська дзюдоїстка Литвиненко залишає Олімпіаду через дискваліфікацію
Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко програла у втішній сутичці та не змогла продовжити боротьбу за бронзову медаль. Литвиненко завершила Олімпійські ігри в Парижі на сьомому місці.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Литвиненко дискваліфікували
Литвиненко поступилася у втішній сутичці китайській спортсменці Ма Чженчжао на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у ваговій категорії до 78 кілограмів. 20-річна українка була дискваліфікована через три "шидо", останнє з яких було присуджене за пасивність.
Таким чином, Литвиненко не змогла пробитися до бронзового фіналу у своїй категорії. Раніше вона програла у чвертьфіналі італійці Аліче Белланді, що призвело до її виходу у втішний турнір за медалі.
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