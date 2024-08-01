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Українська дзюдоїстка Литвиненко залишає Олімпіаду через дискваліфікацію

1 серпня 2024 19:36
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Олімпіада 2024 — українська дзюдоїстка Литвиненко програла китайській спортсменці
Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко. Фото: Федерація дзюдо України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко програла у втішній сутичці та не змогла продовжити боротьбу за бронзову медаль. Литвиненко завершила Олімпійські ігри в Парижі на сьомому місці.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Литвиненко поступилася у втішній сутичці китайській спортсменці Ма Чженчжао на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у ваговій категорії до 78 кілограмів. 20-річна українка була дискваліфікована через три "шидо", останнє з яких було присуджене за пасивність.

Таким чином, Литвиненко не змогла пробитися до бронзового фіналу у своїй категорії. Раніше вона програла у чвертьфіналі італійці Аліче Белланді, що призвело до її виходу у втішний турнір за медалі.

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