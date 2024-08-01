Олимпиада 2024 — украинская дзюдоистка Литвиненко проиграла китайской спортсменке

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко. Фото: Федерация дзюдо Украины

Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко проиграла в отрадной схватке и не смогла продолжить борьбу за бронзовую медаль. Литвиненко завершила Олимпийские игры в Париже на седьмом месте.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Литвиненко дисквалифицировали

Литвиненко уступила в отрадной схватке китайской спортсменке Ма Чжэнчжао на Олимпийских играх 2024 года в Париже в весовой категории до 78 килограммов. 20-летняя украинка была дисквалифицирована через три шидо, последнее из которых было присуждено за пассивность.

Таким образом, Литвиненко не смогла пробиться в бронзовый финал в своей категории. Ранее она проиграла в четвертьфинале итальянке Аличе Белланде, что привело к ее выходу в отрадный турнир за медали.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже.

Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье.

Костюк объяснила, как техническая проблема привела к ее поражению на Олимпиаде.