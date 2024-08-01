Олимпиада 2024 — украинская дзюдоистка Литвиненко проиграла китайской спортсменке

Украинская дзюдоистка Литвиненко покидает Олимпиаду из-за дисквалификации
Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко проиграла в отрадной схватке и не смогла продолжить борьбу за бронзовую медаль. Литвиненко завершила Олимпийские игры в Париже на седьмом месте.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Литвиненко дисквалифицировали
Литвиненко уступила в отрадной схватке китайской спортсменке Ма Чжэнчжао на Олимпийских играх 2024 года в Париже в весовой категории до 78 килограммов. 20-летняя украинка была дисквалифицирована через три шидо, последнее из которых было присуждено за пассивность.
Таким образом, Литвиненко не смогла пробиться в бронзовый финал в своей категории. Ранее она проиграла в четвертьфинале итальянке Аличе Белланде, что привело к ее выходу в отрадный турнир за медали.
Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.
Ковтун назвал главное разочарование на Олимпиаде в Париже.
Верняев намекнул на обстоятельства, из-за которых не выиграл медаль в многоборье.
Костюк объяснила, как техническая проблема привела к ее поражению на Олимпиаде.
Читайте Новини.LIVE!