Олімпіада-2024 — розклад турнірів з українцями у шостий день

Олімпіада-2024, день шостий — розклад українців — чотири шанси на медалі
На Олімпіаді в Парижі розпочався шостий ігровий день. Представники збірної України сьогодні можуть здобути медалі одразу у кількох турнірах.
В активі національної команди України залишається лише одна медаль, але вже сьогодні спортсмени можуть поповнити залік збірної, повідомляє Новини.LIVE.
У четвер, 1 серпня, спортсмени зі збірної України візьмуть участь у шести видах спорту на Олімпійських іграх. Заплановано чотири фінали за участю українських атлетів.
Розклад турнірів за участю українців
У день ХХХІІІ Олімпіади у Парижі важливо зосередитись на декількох дисциплінах. Представники "синьо-жовтої" команди мають шанс поповнити колекцію медалей на цьому турнірі.
Вже о 8:30 розпочнеться турнір із легкої атлетики. У фіналі спортивної ходьби на 20 км у чоловіків візьме участь Ігор Главан. А о 10:20 розпочнеться жіночий турнір зі спортивної ходьби на 20 км. За медалі змагатимуться Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук.
О 10:30 стартує фінал із кульової стрільби (гвинтівка 50 м, стрільба з трьох положень). Одним із фаворитів турніру є українець Сергій Куліш.
На 11:00 заплановано жіночий турнір з дзюдо. У ваговій категорії до 78 кг виступить Єлизавета Литвиненко.
О 12:14 стартує жіночий турнір зі стрільби з лука. У 1/32 фіналу виступить Вероніка Марченко.
А вже о 12:18 на глядачів чекає чоловіча кваліфікація з плавання на 50 метрів вільним стилем. У ньому візьме участь Владислав Бухов.
О 17:00 пройде третій раунд жіночого парного турніру з тенісу. На корт вийдуть Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
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