Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали arrow

Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

1 августа 2024 07:51
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — расписание турниров с украинцами в шестой день
Елизавета Литвиненко во время турнира. Фото: instagram.com/lizajudo/
Валерий Ковалевич - Редактор

На Олимпиаде в Париже начался шестой игровой день. Представители сборной Украины сегодня могут завоевать медали сразу в нескольких турнирах. 

В активе национальной команды Украины остается только одна медаль, но уже сегодня спортсмены могут пополнить зачет сборной, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В четверг, 1 августа, спортсмены из сборной Украины примут участие в шести видах спорта на Олимпийских Играх. Запланировано четыре финала с участием украинских атлетов. 

Сергей Кулиш
Сергей Кулиш вышел в финал олимпийского турнира. Фото: НОК

Расписание турниров с участием украинцев

В день ХХХІІІ Олимпиады в Париже важно сосредоточиться внимание на нескольких дисциплинах. У представителей "сине-желтой" команды есть шанс пополнить коллекцию медалей на этом турнире.

Уже в 8:30 начнется турнир по легкой атлетике. В финале спортивной ходьбы на 20 км у мужчин примет участие Игорь Главан. А в 10:20 начнется женский турнир по спортивной ходьбе на 20 км. За медали будут соревноваться Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук

В 10:30 стартует финал по пулевой стрельбе (винтовка 50м, стрельба из трех положений). Одним их фаворитов турнира является украинец Сергей Кулиш

На 11:00 запланирован женский турнир по дзюдо. В весовой категории до 78 кг выступит Елизавета Литвиненко

В 12:14 стартует женский турнир по стрельбе из лука. В 1/32 финала выступит Вероника Марченко

А уже в 12:18 зрителей ожидает мужская квалификация по плаванию на 50 метров свободным стилем. В нем примет участие Владислав Бухов

В 17:00 пройдет третий раунд женского парного турнира по теннису. На корт выйдут Людмила Киченок и Надежда Киченок

Напомним, что Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

Свитолина поделилась планами на следующую Олимпиаду. 

Эксперты моды назвали самые стильные командные костюмы на Олимпиаде-2024. 

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь.

спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Дзюдо Олимпийская сборная Украины

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

08:03 Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 — за какие медали спортсмены будут бороться сегодня

08:02 Запорожская область снова под вражеским огнем — последствия обстрелов за сутки

08:00 В одной из стран ЕС увеличили помощь беженцам с 1 августа

07:51 Олимпиада-2024, день шестой — расписание украинцев — четыре шанса на медали

07:49 На территории Румынии обнаружили новые обломки российского беспилотника

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

07:21 Очереди на границе Украины — возле каких пунктов пропуска сегодня ждать пробки

07:21 Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

07:01 Программа "єОселя" — военные жалуются на задержки средств от ПриватБанка

06:48 Трамп заявил, что Харрис "неожиданно почернела" — та не замедлила ответить

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

Text

16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

Text

14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине