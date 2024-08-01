Олимпиада-2024 — расписание турниров с украинцами в шестой день

Елизавета Литвиненко во время турнира. Фото: instagram.com/lizajudo/

На Олимпиаде в Париже начался шестой игровой день. Представители сборной Украины сегодня могут завоевать медали сразу в нескольких турнирах.

В активе национальной команды Украины остается только одна медаль, но уже сегодня спортсмены могут пополнить зачет сборной, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сергей Кулиш вышел в финал олимпийского турнира. Фото: НОК

Расписание турниров с участием украинцев

В день ХХХІІІ Олимпиады в Париже важно сосредоточиться внимание на нескольких дисциплинах. У представителей "сине-желтой" команды есть шанс пополнить коллекцию медалей на этом турнире.

Уже в 8:30 начнется турнир по легкой атлетике. В финале спортивной ходьбы на 20 км у мужчин примет участие Игорь Главан. А в 10:20 начнется женский турнир по спортивной ходьбе на 20 км. За медали будут соревноваться Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук.

В 10:30 стартует финал по пулевой стрельбе (винтовка 50м, стрельба из трех положений). Одним их фаворитов турнира является украинец Сергей Кулиш.

На 11:00 запланирован женский турнир по дзюдо. В весовой категории до 78 кг выступит Елизавета Литвиненко.

В 12:14 стартует женский турнир по стрельбе из лука. В 1/32 финала выступит Вероника Марченко.

А уже в 12:18 зрителей ожидает мужская квалификация по плаванию на 50 метров свободным стилем. В нем примет участие Владислав Бухов.

В 17:00 пройдет третий раунд женского парного турнира по теннису. На корт выйдут Людмила Киченок и Надежда Киченок.

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