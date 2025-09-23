Еще одна известная украинская спортсменка сменила гражданство

Елизавета Литвиненко на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/lizajudo/

Одним из главных событий этой осени стал переход бронзовой медалистки чемпионата мира-2022 Елизаветы Литвиненко под флаг другой страны. Перспективная 21-летняя дзюдоистка больше не будет выступать за сборную Украины и в ближайшее время дебютирует в составе команды ОАЭ.

Для украинского спорта это ощутимая потеря, сообщает "Суспільне Спорт".

Елизавета Литвиненко за последние годы завоевала шесть медалей крупных турниров и на Олимпиаде в Париже-2024 стала лучшей среди украинских дзюдоистов, заняв седьмое место. Ее результат рассматривался как задел на будущие успехи в международных соревнованиях.

Елизавета Литвиненко во время поединка. Фото: instagram.com/lizajudo/

Ситуацию усугубил бойкот Украины международных стартов, где участвуют представители России и Беларуси под государственными флагами. Из-за этой позиции национальная команда уже пропустила несколько чемпионатов мира, что ограничило возможности для роста спортсменов и снизило конкуренцию внутри сборной.

Массовый отток дзюдоистов из Украины

Литвиненко стала не единственной, кто покинул национальную команду. В последние месяцы спортивное гражданство сменили еще несколько молодых талантов — Илария и Игорь Цуркан, а также Алексей Болдырев. Теперь они выступают за Словению и Польшу, воспользовавшись ситуацией с бойкотом.

Федерация дзюдо Украины подтвердила решение Литвиненко и сообщила, что по договоренности с ОАЭ украинские спортсмены смогут принимать участие в турнирах Grand Slam в Абу-Даби в 2026–2028 годах. Однако для национальной команды это не компенсирует потерю одной из самых ярких представительниц сборной.

