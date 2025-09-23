Видео
Главная Спорт Медалистка ЧМ по дзюдо отказалась выступать за Украину

Медалистка ЧМ по дзюдо отказалась выступать за Украину

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:44
Еще одна известная украинская спортсменка сменила гражданство
Елизавета Литвиненко на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/lizajudo/

Одним из главных событий этой осени стал переход бронзовой медалистки чемпионата мира-2022 Елизаветы Литвиненко под флаг другой страны. Перспективная 21-летняя дзюдоистка больше не будет выступать за сборную Украины и в ближайшее время дебютирует в составе команды ОАЭ.

Для украинского спорта это ощутимая потеря, сообщает "Суспільне Спорт".

Елизавета Литвиненко за последние годы завоевала шесть медалей крупных турниров и на Олимпиаде в Париже-2024 стала лучшей среди украинских дзюдоистов, заняв седьмое место. Ее результат рассматривался как задел на будущие успехи в международных соревнованиях. 

Елизавета Литвиненко
Елизавета Литвиненко во время поединка. Фото: instagram.com/lizajudo/

Ситуацию усугубил бойкот Украины международных стартов, где участвуют представители России и Беларуси под государственными флагами. Из-за этой позиции национальная команда уже пропустила несколько чемпионатов мира, что ограничило возможности для роста спортсменов и снизило конкуренцию внутри сборной.

Массовый отток дзюдоистов из Украины

Литвиненко стала не единственной, кто покинул национальную команду. В последние месяцы спортивное гражданство сменили еще несколько молодых талантов — Илария и Игорь Цуркан, а также Алексей Болдырев. Теперь они выступают за Словению и Польшу, воспользовавшись ситуацией с бойкотом.

Федерация дзюдо Украины подтвердила решение Литвиненко и сообщила, что по договоренности с ОАЭ украинские спортсмены смогут принимать участие в турнирах Grand Slam в Абу-Даби в 2026–2028 годах. Однако для национальной команды это не компенсирует потерю одной из самых ярких представительниц сборной.

Напомним, ранее стала известна реакция игрока сборной Испании Ламина Ямаля на то, что не он стал обладателем трофея ЗМ-2025. 

УЕФА рассматривает вариант о возвращении киевского "Динамо" в Лигу Европы из-за проблем с другим участником соревнования. 

спорт гражданство Елизавета Литвиненко Дзюдо Сборная Украины по дзюдо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
