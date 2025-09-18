Мессі вирішив відкласти завершення кар'єри

Ліонель Мессі у 2025 році. Фото: Reuters/Scott Kinser

Аргентинець Ліонель Мессі близький до продовження контракту з "Інтером Маямі". Чинний контракт аргентинця спливає наприкінці 2025 року, і керівництво клубу вирішило заздалегідь узгодити подальшу співпрацю.

Сторони вийшли на фінальну стадію переговорів і готові оформити нову угоду, повідомляє ESPN.

Реклама

Читайте також:

Внесок Мессі в розвиток футболу в США

Документ після підписання буде направлено в МЛС для затвердження. Ліонель Мессі приєднався до "Інтера Маямі" влітку 2023 року і в перші ж тижні приніс клубу перший в історії трофей — Кубок ліг. У сезоні-2024 команда виграла регулярний чемпіонат, проте залишила плей-оф уже в першому раунді.

За час виступів у складі американського клубу форвард провів 75 матчів. На його рахунку 62 забиті м'ячі та 30 результативних передач, що робить його лідером та символом команди.

Чому "Інтер" хоче продовжити контракт

З приходом Мессі в США різко зріс інтерес до футболу: його матчі стабільно збирають повні трибуни, а трансляції б'ють рекорди переглядів. Аргентинець уже виграв із клубом Кубок ліг та Суперкубок МЛС, а також став головним чинником у зростанні популярності ліги за межами країни.

Ліонель Мессі у грі з "Сіеттлом". Фото: Reuters/Sam Navarro

Продовження контракту має закріпити статус Мессі як головної зірки МЛС і ключового гравця проєкту "Інтера Маямі", побудованого навколо аргентинського нападника.

Нагадаємо, відомий експерт назвав ім'я тренера, який може поліпшити гру збірної України.

Олександр Шовковський підтвердив травму одного з важливих футболістів київського "Динамо".