Главная Спорт Месси удивил решением о продолжении карьеры

Месси удивил решением о продолжении карьеры

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:13
Месси решил отложить завершение карьеры
Лионель Месси в 2025 году. Фото: Reuters/Scott Kinser

Аргентинец Лионель Месси близок к продлению контракта с "Интером Майами". Действующий контракт аргентинца истекает в конце 2025 года, и руководство клуба решило заранее согласовать дальнейшее сотрудничество.

Стороны вышли на финальную стадию переговоров и готовы оформить новое соглашение, сообщает ESPN.

Читайте также:

Вклад Месси в развитие футбола в США

Документ после подписания будет направлен в МЛС для утверждения. Лионель Месси присоединился к "Интеру Майами" летом 2023 года и в первые же недели принес клубу первый в истории трофей — Кубок лиг. В сезоне-2024 команда выиграла регулярный чемпионат, однако покинула плей-офф уже в первом раунде.

За время выступлений в составе американского клуба форвард провел 75 матчей. На его счету 62 забитых мяча и 30 результативных передач, что делает его лидером и символом команды. 

Почему "Интер" хочет продлить контракт

С приходом Месси в США резко вырос интерес к футболу: его матчи стабильно собирают полные трибуны, а трансляции бьют рекорды просмотров. Аргентинец уже выиграл с клубом Кубок лиг и Суперкубок МЛС, а также стал главным фактором в росте популярности лиги за пределами страны. 

Лионель Месси
Лионель Месси в игре с "Сиэттлом". Фото: Reuters/Sam Navarro

Продление контракта должно закрепить статус Месси как главной звезды МЛС и ключевого игрока проекта "Интера Майами", построенного вокруг аргентинского нападающего.

Напомним, известный эксперт назвал имя тренера, который может улучшить игру сборной Украины. 

Александр Шовковский подтвердил травму одного из важных футболистов киевского "Динамо". 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
