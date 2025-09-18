Месси решил отложить завершение карьеры

Лионель Месси в 2025 году. Фото: Reuters/Scott Kinser

Аргентинец Лионель Месси близок к продлению контракта с "Интером Майами". Действующий контракт аргентинца истекает в конце 2025 года, и руководство клуба решило заранее согласовать дальнейшее сотрудничество.

Стороны вышли на финальную стадию переговоров и готовы оформить новое соглашение, сообщает ESPN.

Вклад Месси в развитие футбола в США

Документ после подписания будет направлен в МЛС для утверждения. Лионель Месси присоединился к "Интеру Майами" летом 2023 года и в первые же недели принес клубу первый в истории трофей — Кубок лиг. В сезоне-2024 команда выиграла регулярный чемпионат, однако покинула плей-офф уже в первом раунде.

За время выступлений в составе американского клуба форвард провел 75 матчей. На его счету 62 забитых мяча и 30 результативных передач, что делает его лидером и символом команды.

Почему "Интер" хочет продлить контракт

С приходом Месси в США резко вырос интерес к футболу: его матчи стабильно собирают полные трибуны, а трансляции бьют рекорды просмотров. Аргентинец уже выиграл с клубом Кубок лиг и Суперкубок МЛС, а также стал главным фактором в росте популярности лиги за пределами страны.

Лионель Месси в игре с "Сиэттлом". Фото: Reuters/Sam Navarro

Продление контракта должно закрепить статус Месси как главной звезды МЛС и ключевого игрока проекта "Интера Майами", построенного вокруг аргентинского нападающего.

