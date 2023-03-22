Озіл назвав причину завершення кар'єри
Колишній півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл оголосив про завершення кар'єри у віці 34 років. Останнім клубом футболіста став турецький "Істанбул".
Озіл розкрив причини, через які він "повісив бутси на цвях", на своїй сторінці у Twitter.
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Декілька років тому Месут Озіл був зіркою мадридського "Реала", а потім і лондонського "Арсеналу". Він провів 92 матчі за збірну Німеччини та у її складі став чемпіоном світу у 2014 році.
Чому Месут Озіл завершив кар'єру?
Десять років по тому він ухвалив рішення про дострокове розірвання контракту з турецьким "Істанбул Башакшехір". Через травми Озіл лише вісім разів виходив на поле в сезоні 2022/2023.
Півзахисник відіграв за "Арсенал" вісім років і залишив клуб у 2021 році, потрапивши в немилість тренера Мікеля Артети. 2021 року Озіл перейшов у "Фенербахче", де провів 18 місяців до літа минулого року.
"Після тривалих роздумів я оголошую про свій негайний відхід зі спорту. У мене був привілей грати у футбол на професійному рівні 17 років, і я неймовірно вдячний за цю можливість. Але в останні тижні та місяці я отримував травму за травмою. Мені стало очевидно, що настав час покинути футбольну сцену.
Це була дивовижна подорож, сповнена незабутніх моментів та емоцій. Я хочу подякувати своїм клубам - "Шальке", "Вердер", "Реал", "Арсенал", "Фенербахче", "Істанбул" і тренерам, які підтримували мене, а також товаришам по команді, які стали друзями", — написав Месут Озіл.
Нагадаємо, Ліонель Мессі ухвалив рішення повернутися до "Барселони". Один з аргументів остаточно переконав його не продовжувати контракт із "ПСЖ".
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