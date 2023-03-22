Озил назвал причину завершения карьеры

Полузащитник сборной Германии рассказал правду болельщикам

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Последним клубом футболиста стал турецкий "Истанбул".

Озил раскрыл причины, из-за которых он "повесил бутсы на гвоздь", на своей странице в Twitter.

Несколько лет назад Месут Озил был звездой мадридского "Реала", а затем и лондонского "Арсенала". Он провел 92 матча за сборную Германии и в ее составе стал чемпионом мира в 2014 году.

Почему Месут Озил завершил карьеру?

Десять лет спустя он принял решение о досрочном расторжении контракта с турецким "Истанбул Башакшехир". Из-за травм Озил лишь восемь раз выходил на поле в сезоне 2022/2023.

Полузащитник отыграл за "Арсенал" восемь лет и покинул клуб в 2021 году, попав в немилость тренера Микеля Артеты. В 2021 году Озил перешел в "Фенербахче", где провел 18 месяцев до лета прошлого года.

"После длительных размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из спорта. У меня была привилегия играть в футбол на профессиональном уровне 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы я получал травму за травмой. Мне стало очевидно, что пора покинуть футбольную сцену.

Это было удивительное путешествие, наполненное незабываемыми моментами и эмоциями. Я хочу поблагодарить свои клубы — "Шальке", "Вердер", "Реал", "Арсенал", "Фенербахче", "Истанбул" и тренеров, которые поддерживали меня, а также товарищей по команде, которые стали друзьями", — написал Месут Озил.

Напомним, Лионель Месси принял решение вернуться в "Барселону". Один из аргументов окончательно убедил его не продлевать контракт с "ПСЖ".

В команде украинского боксера Александра Усика объяснили, почему не состоится бой за право стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри.