Харківський Металіст 1925 підписав Раміка Гаджиєва, який влітку міг піти в АПЛ

Рамік Гаджиєв. Фото: УАФ

Харківський "Металіст 1925" продовжує підсилюватись в надії наступного сезону зіграти в Українській прем’єр-лізі. Поки команді бракує лише хороших результатів.

Про новий трансфер "Металіста 1925" повідомила пресслужба клубу.

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Попри досвідчений склад та Патріка Ван Леувена на тренерському мостику, харківський клуб поки далекий від УПЛ. В групі В команда йде п’ятою з відставанням у сім балів від "Полтави", яка йде першою.

Рамік Гаджиєв. Фото: "Металіст 1925"

Зірковий новачок "Металіста 1925"

Харківський клуб повідомив, що підписав контракт з півзахисником Раміком Гаджиєвим, який повернувся в Україну після невдалих переглядів у Англії.

Новий договір Гаджиєв підписав на п’ять рокі. Раніше в ЗМІ фігурувала інформація про 4,5 роки.

Рамік Гаджиєв. Фото: "Металіст 1925"

Наразі невідомо, в якому статусі гравець перейшов у команду та чи отримав компенсацію "Дніпро-1".

Також відомо, що Гаджиєв ще має проблеми зі спиною, через які продовжує відновлюватись. Тому невідомо, чи зіграє він у найближчих матчах Першої ліги.

Нагадаємо, раніше амбасадор "Металіста 1925" Дар’я Білодід відсвяткувала свій день народження.

Віктор Скрипник після звільнення з "Металіста 1925" повернувся в Німеччину та не думає про роботу.