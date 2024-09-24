Віктор Скрипник поїхав до Німеччини та тимчасово призупинив тренерську кар'єру

Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"

Колишній головний тренер луганської "Зорі", полтавської "Ворскли" та харківського "Металіста 1925" Віктор Скрипник зараз перебуває не в Україні. Після звільнення він вирушив до Німеччини, де мешкає його родина.

Про це повідомив портал Sport.ua.

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Скрипник зараз не повернеться до роботи

За інформацією джерела, Скрипник повернувся до Німеччини до сім'ї та найближчим часом не планує повертатися до тренерської роботи.

Фахівець пішов у творчу відпустку та готовий повернутися на роботу під час наступної зимової паузи.

Якщо наступного року надійде гарна пропозиція з України, то він також готовий повернутися до УПЛ. Однак, на даний момент спеціаліст не має жодних пропозицій.

Зазначимо, що з початку 2024 року Скрипник тренував "Металіст 1925", з яким спочатку вилетів до Першої ліги, а коли з'явилася можливість залишитись в УПЛ, то програв стикові матчі "Лівому Берегу".

На цю мить невідомо як Скрипник виїхав з України, але він з 1996 року жив у Німеччині та міг отримати громадянство ФРН. Свою зарплату фахівець завжди переводив до німецьких банків.

Нагадаємо, раніше були чутки, що Скрипник може знову очолити луганську "Зорю" після відходу Юрія Коваля.

Після Скрипника харківський "Металіст 1925" очолив нідерландський фахівець Патрік Ван Леувен.