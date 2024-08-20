Відомі умови контракту Ван Леувена у Металісті 1925

Патрік ван Леувен під час роботи у "Зорі". Фото: instagram.com/zoryafc/

Патрік ван Леувен очолив уже третю українську команду у своїй тренерській кар'єрі. Він працюватиме у харківському "Металісті 1925".

Нідерландський фахівець підписав із клубом контракт терміном на три роки, повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

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Патрік ван Леувен повернувся до України, де вперше почав працювати ще 18 років тому. Нідерландський тренер очолив "Металіст 1925". Харківська команда залишилася без наставника після того, як Віктор Скрипник достроково подав у відставку через поразку "Металіста 1925" у "Фіналі чотирьох" за право повернутися до УПЛ.

Патрік ван Леувен у "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Контракт Ван Леувена

Тренер із Нідерландів відомий в Україні по роботі у "Шахтарі" та "Зорі". З 2006 до 2013 року він очолював клубну академію "гірників". Потім у 2021 році ван Леувен очолив "Зорю", з якої завоював бронзові медалі в УПЛ і став "Тренером року".

Вже 2023 року ван Леувена покликали тренувати "Шахтар", проте він пропрацював на цій посаді менш як три місяці. Через 12 матчів на чолі "гірників" наставника звільнили.

У "Металісті 1925" перед ван Леувеном стоїть завдання повернути команду до УПЛ.

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