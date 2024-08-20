Шовковський назвав проблему Себальйоса в Динамо

Шовковський назвав головну проблему зіркового новачка Динамо
Київське "Динамо" продовжує готуватись до протистояння з австрійським "РБ Зальцбург" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Головний тренер української команди Олександр Шовковський прокоментував кадрову ситуацію.
Наставник пояснив, чому не випускає на полі одного з новачків біло-синіх, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Влітку 2024 року київський клуб взяв в оренду 23-річного форварда молодіжної збірної Колумбії Браяна Себальйоса. Футболіст досі не дебютував за "Динамо". Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський пояснив причину такого рішення.
Коли Себальйос вийде на поле
Тренер "Динамо" запевнив, що не ігнорує футболістів, які перебувають у його розпорядженні. Шовковський розраховує на Себальйоса у майбутньому, проте Браян поки не готовий грати у складі "біло-синіх".
Шовковський заявив, що колумбійцю потрібен час. Футболіст говорить іспанською, і його поки що не розуміють партнери по команді. Однак Себальйос демонструє бажання якнайшвидше стати своїм гравцем у "Динамо". Тренер заявив, що новачок ще дочекається свого часу і дебютує за українську команду.
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