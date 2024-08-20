Шовковский назвал проблему Себальоса в Динамо

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к противостоянию с австрийским "РБ Зальцбург" в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер украинской команды Александр Шовковский прокомментировал кадровую ситуацию.

Наставник объяснил, почему не выпускает на поле одного из новичков "бело-синих", сообщает официальный сайт "Динамо".

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Летом 2024 года киевский клуб взял в аренду 23-летнего форварда молодежной сборной Колумбии Брайана Себальоса. Футболист до сих пор не дебютировал за "Динамо". Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский объяснил причину такого решения.

Брайан Себальос на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Себальос выйдет на поле

Тренер "Динамо" заверил, что не игнорирует футболистов, которые находятся в его распоряжении. Шовковский рассчитывает на Себальоса в будущем, однако Брайан пока не готов играть в составе "бело-синих".

Шовковский заявил, что колумбийцу необходимо время. Футболист говорит по-испански, и его пока не понимают партнеры по команде. Однако Себальос демонстрирует желание как можно быстрее стать своим игроком в "Динамо". Тренер заявил, что новичок еще дождется своего часа и дебютирует за украинскую команду.

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