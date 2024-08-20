Известны условия контракта Ван Леувена в Металлисте 1925

Патрик ван Леувен во время работы в "Заре". Фото: instagram.com/zoryafc/

Патрик ван Леувен возглавил уже третью украинскую команду в своей тренерской карьере. Он будет работать в харьковском "Металлисте 1925".

Нидерландский специалист подписал с клубом контракт сроком на три года, сообщает официальный сайт "Металлиста 1925".

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Патрик ван Леувен вернулся в Украину, где впервые начал работать еще 18 лет назад. Нидерландский тренер возглавил "Металлист 1925". Харьковская команда осталась без наставника после того, как Виктор Скрипник досрочно подал в отставку из-за поражения "Металлиста 1925" в "Финале четырех" за право вернуться в УПЛ.

Патрик ван Леувен в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Контракт ван Леувена

Тренер из Нидерландов известен в Украине по работе в "Шахтере" и "Заре". С 2006 по 2013 годы он возглавлял клубную академию "горняков". В 2021 году ван Леувен возглавил "Зарю", с которой завоевал бронзовые медали в УПЛ и стал "Тренером года".

Уже в 2023 году ван Леувена позвали тренировать "Шахтер", однако он проработал на этой должности меньше трех месяцев. Спустя 12 матчей во главе "горняков" наставника уволили.

В "Металлисте 1925" перед ван Леувеном стоит задача вернуть команду в УПЛ.

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