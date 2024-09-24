Виктор Скрипник уехал в Германию и временно приостановил тренерскую карьеру

Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

Бывший главный тренер луганской "Зари", полтавской "Ворсклы" и харьковского "Металлиста 1925" Виктор Скрипник сейчас находится не в Украине. После увольнения он отправился в Германию, где проживает его семья.

Об этом сообщил портал Sport.ua.

Читайте также:

Виктор Скрипник. Фото: "Ворскла" Полтава

Скрипник сейчас не вернется к работе

По информации источника, Скрипник вернулся в Германию к семье и в ближайшее время не планирует возвращаться к тренерской работе.

Специалист ушел в творческий отпуск и готов вернуться на работу во время следующей зимней паузы.

Если в следующем году поступит хорошее предложение из Украины, то он также готов вернуться в УПЛ. Однако, на текущий момент у специалиста нет никаких предложений.

Отметим, что с начала 2024 года Скрипник тренировал "Металлист 1925", с которым сначала вылетел в Первую лигу, а когда появилась возможность остаться в УПЛ, то проиграл стыковые матчи "Левому Берегу".

На текущий момент неизвестно, как Скрипник выехал из Украины, но он с 1996 года жил в Германии и мог получить гражданство ФРГ. Свою зарплату специалист всегда переводил в немецкие банки.

Напомним, ранее были слухи, что Скрипник может снова возглавить луганскую "Зарю" после ухода Юрия Коваля.

После Скрипника харьковский "Металлист 1925" возглавил нидерландский специалист Патрик Ван Леувен.