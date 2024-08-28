Виктор Скрипник может вернуться на должность тренера Зари

Виктор Скрипник во главе "Зари". Фото: ФК "Заря"

После того как Владимир Коваль покинул пост главного тренера "Зари" исполняющим обязанности наставника был Младен Бартулович. Однако в команде ищут другого специалиста.

YouTube-канал ТаТоТаке сообщили, что команду снова может возглавить Виктор Скрипник.

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По информации источника, владелец "Зари" рассматривает кандидатуру Скрипника, который ранее три года успешно работал в команде.

Скрипник тренировал "Зарю" с 2019 по 2022 годы. В Луганске специалист выиграл 54 матча, 18 сыграл вничью и еще 30 проиграл.

После успешного периода в "Заре" у Скрипника был неудачный опыт работы в полтавской "Ворскле" и в харьковском "Металлисте 1925".

За свою карьеру Скрипник также тренировал бременский "Вердер" и латвийскую "Ригу".

Вместе с "Зарей" Скрипник два сезона подряд занимал третье место в турнирной таблице. В сезоне 2019/2020 гг. специалист был признан лучшим тренером Украинской премьер-лиги.

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