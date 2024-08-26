Заря осталась без главного тренера после поражений в УПЛ

Юрий Коваль покинул тренерский мостик. Фото: "Заря"

Поражения от "Александрии" (1:2) и "Руха" (0:3) привели к кадровым перестановкам в луганской "Заре". Президенту клуба Евгению Геллеру придется искать нового главного тренера.

По информации Телеграм-канала "ТаТоТаке" Юрий Коваль больше не является главным тренером "Зари".

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Источник сообщил, что Коваль после поражения от "Руха" общался с Геллером и было принято решение об отставке, не дожидаясь следующего матча с "Оболонью".

При этом Коваль не уходит из команды, а будет продолжать работать на административных должностях, как до прихода на тренерский мостик.

"Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимодействие между юниорами и основной командой Зари. Всё просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, кто добивается результата, и те, у кого его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр", — сказал Коваль.

Исполняющим обязанности главного тренера "Зари" снова будет Младен Бартулович. Пока неизвестно, кто будет претендовать за освободившеюся должность.

В текущем сезоне "Заря" победила "Ингулец" (2:1) и "Черноморец" (1:0), но проиграла "Александрии" и "Руху". Команда не текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице.

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