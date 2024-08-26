Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Заря осталась без главного тренера — Коваль покинул должность arrow

Заря осталась без главного тренера — Коваль покинул должность

26 августа 2024 18:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Заря осталась без главного тренера после поражений в УПЛ
Юрий Коваль покинул тренерский мостик. Фото: "Заря"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Поражения от "Александрии" (1:2) и "Руха" (0:3) привели к кадровым перестановкам в луганской "Заре". Президенту клуба Евгению Геллеру придется искать нового главного тренера.

По информации Телеграм-канала "ТаТоТаке" Юрий Коваль больше не является главным тренером "Зари".

Читайте также:

"Заря" осталась без главного тренера

Источник сообщил, что Коваль после поражения от "Руха" общался с Геллером и было принято решение об отставке, не дожидаясь следующего матча с "Оболонью".

При этом Коваль не уходит из команды, а будет продолжать работать на административных должностях, как до прихода на тренерский мостик.

"Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимодействие между юниорами и основной командой Зари. Всё просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, кто добивается результата, и те, у кого его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр", — сказал Коваль.

Исполняющим обязанности главного тренера "Зари" снова будет Младен Бартулович. Пока неизвестно, кто будет претендовать за освободившеюся должность.

В текущем сезоне "Заря" победила "Ингулец" (2:1) и "Черноморец" (1:0), но проиграла "Александрии" и "Руху". Команда не текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице.

Напомним, "Динамо" может продать Владислава Ваната в известную команду, уже покупавшую игроков у киевлян.

Андрей Лунин принял решение о трансфере из "Реала" — куда перейдет футболист.

Трансфер Виктора Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.

Александр Усик хочет должность министра молодежи и спорта Украины.

футбол Заря Луганск Юрий Коваль Младен Бартулович

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:58 Второй день рождения — военный поделился историей о прямом попадании дрона в его автомобиль

19:56 В КГГА назвали последствия для столицы после массированной атаки врага

19:53 Французская полиция впервые объяснила задержание Дурова — в чем подозревают

19:42 Германия подозревает Россию в подготовке диверсии на авиабазе — что известно

19:41 Координатор ООН в Украине осудил массированную ракетную атаку России

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

19:33 Дроны СБУ Sea Baby во время битвы за Черное море нанесли оккупантам самые болезненные удары, — Time

19:27 В Харькове арестовали троих подозреваемых в убийстве мужчины за долги

19:25 Сырский показал планирование боевых операций ВСУ — видео

19:11 В Киеве задерживается общественный транспорт — какая причина

19:10 В Офисе Президента проанализировали, как повлияла операция в Курской области на ситуацию в России

19:58 Второй день рождения — военный поделился историей о прямом попадании дрона в его автомобиль

19:56 В КГГА назвали последствия для столицы после массированной атаки врага

19:53 Французская полиция впервые объяснила задержание Дурова — в чем подозревают

19:42 Германия подозревает Россию в подготовке диверсии на авиабазе — что известно

19:41 Координатор ООН в Украине осудил массированную ракетную атаку России

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

19:33 Дроны СБУ Sea Baby во время битвы за Черное море нанесли оккупантам самые болезненные удары, — Time

19:27 В Харькове арестовали троих подозреваемых в убийстве мужчины за долги

19:25 Сырский показал планирование боевых операций ВСУ — видео

19:11 В Киеве задерживается общественный транспорт — какая причина

19:10 В Офисе Президента проанализировали, как повлияла операция в Курской области на ситуацию в России

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту