Заря осталась без главного тренера после поражений в УПЛ

Заря осталась без главного тренера — Коваль покинул должность
Поражения от "Александрии" (1:2) и "Руха" (0:3) привели к кадровым перестановкам в луганской "Заре". Президенту клуба Евгению Геллеру придется искать нового главного тренера.
По информации Телеграм-канала "ТаТоТаке" Юрий Коваль больше не является главным тренером "Зари".
"Заря" осталась без главного тренера
Источник сообщил, что Коваль после поражения от "Руха" общался с Геллером и было принято решение об отставке, не дожидаясь следующего матча с "Оболонью".
При этом Коваль не уходит из команды, а будет продолжать работать на административных должностях, как до прихода на тренерский мостик.
"Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимодействие между юниорами и основной командой Зари. Всё просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, кто добивается результата, и те, у кого его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр", — сказал Коваль.
Исполняющим обязанности главного тренера "Зари" снова будет Младен Бартулович. Пока неизвестно, кто будет претендовать за освободившеюся должность.
В текущем сезоне "Заря" победила "Ингулец" (2:1) и "Черноморец" (1:0), но проиграла "Александрии" и "Руху". Команда не текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице.
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