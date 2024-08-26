Зоря залишилася без головного тренера після поразок в УПЛ

Юрій Коваль залишив тренерський місток. Фото: "Зоря"

Поразки від "Олександрії" (1:2) та "Руху" (0:3) призвели до кадрових перестановок у луганській "Зорі". Президенту клубу Євгену Геллеру доведеться шукати нового головного тренера.

За інформацією Телеграм-каналу "ТаТоТаке", Юрій Коваль більше не є головним тренером "Зорі".

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Джерело повідомило, що Коваль після поразки від "Руху" спілкувався з Геллером і було ухвалено рішення про відставку, не чекаючи наступного матчу з "Оболонню".

При цьому Коваль не йде з команди, а продовжуватиме працювати на адміністративних посадах, як до приходу на тренерський місток.

"Залишаюся на посаді спортивного директора, яку поєднував із керівництвом першою командою. Продовжуватиму працювати з U19 і курируватиму взаємозв'язок між юнаками та основою Зорі. Усе просто. Немає хороших і поганих тренерів. Є ті, які досягають результату і ті, у яких його немає. Це не я сказав. Це Беккенбауер", — сказав Коваль.

Виконувачем обов'язків головного тренера "Зорі" знову буде Младен Бартулович. Поки невідомо, хто претендуватиме за звільнену посаду.

У поточному сезоні "Зоря" перемогла "Інгульець" (2:1) та "Чорноморець" (1:0), але програла "Олександрії" та "Руху". Команда не зараз займає восьме місце в турнірній таблиці.

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