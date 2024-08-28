Віктор Скрипник може повернутися на посаду тренера Зорі

Віктор Скрипник на чолі "Зорі". Фото: ФК "Зоря"

Після того, як Володимир Коваль покинув посаду головного тренера "Зорі" виконувачем обов’язків наставника був Младен Бартуловіч. Однак в команді шукають іншого спеціаліста.

YouTube-канал ТаТоТаке повідомили, що команду знову може очолити Віктор Скрипник.

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За інформацією джерела, власник "Зорі" наразі розглядає кандидатуру Скрипника, який раніше три роки успішно працював у команді.

Скрипник тренував "Зорю" з 2019 по 2022 роки. У луганцями спеціаліст виграв 54 матчі, 18 зіграв у нічию та ще 30 програв.

Після успішного періоду в "Зорі" Скрипник мав невдалий досвід роботи у полтавській "Ворсклі" та в харківському "Металісті 1925".

За свою кар’єру Скрипник також тренував бременський "Вердер" та латвійську "Ригу".

Разом із "Зорею" Скрипник два сезони поспіль посідав третє місце у турнірній таблиці. У сезоні 2019/2020 рр. фахівця було визнано найкращим тренером Української прем'єр-ліги.

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