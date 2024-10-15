Харьковский Металлист 1925 подписал Рамика Гаджиева, который летом мог пойти в АПЛ

Рамик Гаджиев. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" продолжает усиливаться в надежде в следующем сезоне сыграть в Украинской премьер-лиге. Пока команде не хватает хороших результатов.

О новом трансфере "Металлиста 1925" сообщила пресс-служба клуба.

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Рамик Гаджиев. Фото: "Металлист 1925"

Звездный новичок "Металлиста 1925"

Харьковский клуб сообщил, что подписал контракт с полузащитником Рамиком Гаджиевым, вернувшимся в Украину после неудачных просмотров в Англии.

Новый договор Гаджиев подписал на пять лет. Ранее в СМИ фигурировала информация про 4,5 года.

Рамик Гаджиев. Фото: "Металлист 1925"

Пока неизвестно, в каком статусе игрок перешел в команду и получил ли компенсацию "Днепр-1".

Также известно, что у Гаджиева еще проблемы со спиной, из-за которых продолжает восстанавливаться. Поэтому неизвестно, сыграет ли он в ближайших матчах Первой лиги.

Напомним, ранее амбассадор "Металлиста 1925" Дарья Белодед отпраздновала свой день рождения.

Виктор Скрипник после увольнения из "Металлиста 1925" вернулся в Германию и не думает о работе.